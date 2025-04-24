От горошка до микрошорт: самые милые тренды апреля, которые стоит примерить этой весной

3:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна уже вовсю диктует свой модный ритм: с улиц исчезают пуховики, а вместе с ними — и унылая зимняя палитра. На смену приходят лёгкие ткани, игривые узоры, яркие цвета и необычные формы. Мы собрали главные элементы весеннего гардероба, которые уже сейчас в моде.

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в юбке

Платья с асимметрией

Элегантность без усилий — вот что делает такие фасоны особенно желанными этой весной. Асимметричные платья с драпировками, открытыми плечами и мягкими линиями легко стилизовать как для дневной прогулки, так и для вечернего выхода.

Удобные бюстгальтеры с поддержкой

Комфорт становится ключевым фактором при выборе нижнего белья. Всё чаще предпочтение отдают моделям с лёгкой поддержкой и мягкими тканями, которые не сковывают движения и выглядят натурально под одеждой.

Яркие акценты в аксессуарах

Теплое время года — идеальный повод добавить яркости в образ. На пике популярности — украшения в спортивно-городском стиле, которые смотрятся просто, но выразительно. Такие аксессуары легко сочетаются с базовыми вещами и делают образ живее.

Вместительные сумки на каждый день

Практичность снова в моде. Вместительные сумки из лёгких материалов, с широкими ручками и натуральной текстурой отлично подходят как для поездки в магазин, так и для выходных за городом.

Юбки в клетку

Гингем или классическая клетка — этот принт весной повсюду. Особенно стильно смотрятся миди-длины, которые легко вписываются и в офисный гардероб, и в повседневный.

Топы с необычным кроем

Ассиметричные вырезы, открытые спины и необработанные края — такая одежда делает даже базовый образ интересным. Отличный вариант, чтобы добавить в гардероб что-то свежее, не жертвуя удобством.

Шорты с высокой посадкой

Возвращение микрошорт — это вызов минимализму и ностальгия по началу 2000-х. Их комбинируют с рубашками оверсайз, жакетами или простыми топами. Выглядит дерзко, но современно.

Джерси в новом прочтении

Мягкие ткани и свободные силуэты не сдают позиций. Новые коллекции предлагают джерси с неожиданными деталями — от вырезов до асимметрии. Главное — чтобы одежда не сковывала, но подчеркивала фигуру.

Геометричные брюки и вырезы

Необычные линии, "архитектурный" крой и акцент на талию — брюки с интересными элементами вытесняют стандартные фасоны. Их можно носить как с базовыми майками, так и с рубашками.

Винтажные очки

Очки в духе 90-х и начала 2000-х снова на пике. Крупные оправы, цветные линзы, прямоугольные формы — всё это возвращается на улицы и подиумы. Особенно хорошо они сочетаются с лаконичными образами в минималистичном стиле.

Бисерные украшения

Мелкие акценты вроде брелоков или браслетов из цветного бисера делают образ более лёгким и жизнерадостным. Особенно уместны такие детали весной — они добавляют яркости даже в самый простой образ.

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