Может ли шов на кончике носа заменить ринопластику? Вот что нужно знать о новой процедуре

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Вы давно разглядываете свой профиль в зеркале, приподнимаете кончик носа пальцем и думаете: а что если?… Только вот мысль о хирургическом вмешательстве пугает. Хорошая новость — теперь есть способ скорректировать нос без классической ринопластики и долгого восстановления. Встречайте: tip stitch, или шов на кончике носа.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Женщина

Что такое tip stitch

Это малоинвазивная процедура, с помощью которой можно слегка приподнять кончик носа — без скальпеля, общего наркоза и рубцов. Суть проста: врач вводит нити, которые поддерживают хрящ внутри носа, и тем самым аккуратно поднимает его край вверх.

Методику предложил пластический хирург из Нью-Йорка Майкл Бассири-Техрани. По его словам, эта процедура — альтернатива для тех, кто не хочет ложиться "под нож" ради небольшого исправления.

"Tip stitch — это способ улучшить форму кончика без восстановления и наркоза, характерных для ринопластики", — объясняет доктор Бассири-Техрани.

Кому подойдёт такая процедура

В первую очередь — тем, у кого слегка опущен кончик носа или слабая поддержка хряща. Это косметическая коррекция, а не хирургия. Если вы мечтаете просто немного "приподнять" нос, сделать его визуально легче и аккуратнее — метод может подойти.

А вот тем, кто хочет изменить форму спинки носа, уменьшить размеры или исправить дыхательные проблемы — лучше рассмотреть полноценную ринопластику. Tip stitch не предназначен для масштабных трансформаций.

"Простой тест: поддержите кончик пальцем. Если результат вам нравится — вы потенциальный кандидат", — советует доктор.

Чем отличается от ринопластики

Кардинально всем. Tip stitch — это уколы, несколько минут в кресле и без периода восстановления. Ринопластика — операция с разрезами, отёками, гипсом и реабилитацией.

Tip stitch : без наркоза, без рубцов, результат — небольшой лифтинг и улучшение формы кончика.

: без наркоза, без рубцов, результат — небольшой лифтинг и улучшение формы кончика. Ринопластика: полноценная операция, которая может изменить не только кончик, но и форму всего носа, устранить функциональные нарушения.

Результат: до и после

На фото, предоставленных доктором Бассири-Техрани, видно: после процедуры нос становится визуально изящнее, кончик приподнимается, лицо выглядит более гармонично. Это не радикальное преображение, а тонкая настройка, как лёгкий фильтр, только в реальности.

Вывод: стоит ли пробовать

Если вы хотите просто освежить профиль и "поднять" носик без хирургии — tip stitch может стать отличным решением. Главное — не ждать от него волшебства, это не заменит полноценную ринопластику, но поможет сделать лицо визуально моложе и мягче.

Уточнения

Ринопла́стика (др.-греч. ῥίς, р. п. ῥινός — нос + πλαστική - пластика) — это исправление врождённых или приобретённых деформаций носа, а также полное восстановление отсутствующего носа.



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