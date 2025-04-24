Идеальное тело, уставшие вены: оземпиковые ноги — новый тревожный сигнал

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Инъекции для снижения веса делают своё дело, но фанаты быстро находят побочные эффекты — достаточно взглянуть на ноги в открытой обуви.

Фото: https://www.freepik.com Туфли

Когда-то бодипозитив с глянцевыми лицами звёзд пытался утвердиться на обложках, но Голливуд быстро вернулся к проверенному тренду — быть стройнее всех. С приходом "Оземпика" всё стало проще: больше не нужно считать калории, бороться с тягой к сладкому или изматывать себя тренировками.

"Оземпик" (и аналоги) — это препарат, изначально разработанный для лечения диабета 2 типа, но в индустрии красоты он обрёл другую славу: суперинструмент для похудения. Его эффект — практически полное исчезновение аппетита. Именно это и стало причиной его невероятной популярности среди знаменитостей. Однако платой за легкую стройность стали неприятные побочные явления.

Побочка на лицо — и на ноги

Медики всё чаще говорят о том, что быстрый и значительный сброс веса приводит к выраженным изменениям внешности. Особенно — при отсутствии физической активности. Уходит не только жир, но и мышечная масса. Лицо становится впалым, кожа — дряблой. Так появился термин "оземпиковое лицо". Теперь к нему добавились и "оземпиковые ноги" — новое явление, которое заметили поклонники звёзд на фото с мероприятий.

По данным Daily Mail, у худеющих с помощью таких препаратов кожа на ногах теряет тонус, истончается, вены становятся ярко выраженными, появляются пигментные пятна. Уход за руками, шеей и ступнями давно считается обязательным для звёзд, ведь эти зоны выдают возраст. А теперь — и метод похудения.

Кого поймали фанаты

Недавно пользователи сети разглядели признаки "оземпиковых ног" у Шэрон Осборн, Николь Кидман и Сары Джессики Паркер. Звезды, которых не раз подозревали в использовании препаратов для похудения, теперь выдают собственные ноги.

Пока Голливуд молчит о побочках, врачи бьют тревогу. Среди рисков, помимо внешних изменений, значатся аллергии, проблемы с ЖКТ, депрессии и даже риски для щитовидной железы. Но, похоже, цена за идеальные параметры всё ещё кажется многим приемлемой.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.



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