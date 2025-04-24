Платье? Скучно. Вот 4 стильные идеи для выпускного, чтобы выделиться

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если идея платья на выпускной кажется вам скучной или банальной, есть достойные альтернативы. Причём такие, что затмят даже самые вычурные наряды одноклассниц. Мы собрали модные идеи от доступных локальных брендов, которые подойдут для главного вечера — и не потеряют актуальности после него.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в белом костюме

Брючный костюм

Это — классика с характером.

Костюмы с прямыми блейзерами и широкими брюками выглядят эффектно, строго и модно. Актуальны костюмы в ярких или пастельных оттенках — от насыщенного красного до сливочно-жёлтого. Дополнительное преимущество: вы сможете носить его потом и в повседневной жизни.

Интересная альтернатива — костюм с шортами выше колена и акцентным жакетом. А чтобы сделать образ по-настоящему вечерним, добавьте топ или корсет, сияющую сумку и босоножки.

Комбинезон

Комбинезоны продолжают вытеснять платья — и не зря.

Можно выбрать модель в стиле офискор с жилетом и расклешёнными брюками. А можно рискнуть и выйти в джинсовом комбинезоне, дополнив его каблуками и клатчем с камнями. Такой образ получится дерзким, но точно незабываемым.

Джинсы

Да, даже джинсы могут быть нарядом для выпускного — если они украшены.

Выбирайте модели со стразами, металлизированной отделкой, глиттером или цветочными принтами. В пару к ним — лаконичный корсет и жакет. Получится трендово, свежо и небанально.

Юбка + топ

Комбинированный образ легко сделать ярким.

Главное — расставить акценты. Например, если юбка блестящая и с разрезом, верх пусть будет спокойным. Или наоборот: пышные рукава и прозрачные детали блузки лучше уравновесить простой юбкой.

Сейчас в моде макси-длина, фактурные ткани и корсеты. Не бойтесь экспериментов — выпускной вечер это позволяет.

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