Музыкальный фестиваль подарил нам странные тренды: какие брюки резко стали модными

После фестиваля Коачелла, который прошёл в Калифорнии, блогеры начали массово повторять образы посетивших его звезд.
Многие знаменитости пришли на фестиваль в необычных брюках, который теперь стали модными.
Это штаны в ковбойском стиле с максимально большими вырезами. Иногда они прошиваются шнурами, но чаще всего просто болтаются. Иногда модели имеют только одну штанину.
В таких штанах на Коачелле показались Карди Би, Маура Хиггинс, блогерша Аликс Эрл и другие.
Суть тренда заключается в том, чтобы нижняя часть образа была максимально нестандартной и открытой.
Эти брюки можно сочетать с классическим верхом, пишет "Чемпионат".
Ковбо́й (англ. cowboy, от cow — «корова» и boy — «парень») — название, употреблявшееся на Диком Западе США по отношению к пастухам скота.
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