Музыкальный фестиваль подарил нам странные тренды: какие брюки резко стали модными

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Моя семья » Красота и стиль

После фестиваля Коачелла, который прошёл в Калифорнии, блогеры начали массово повторять образы посетивших его звезд.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Многие знаменитости пришли на фестиваль в необычных брюках, который теперь стали модными.

Это штаны в ковбойском стиле с максимально большими вырезами. Иногда они прошиваются шнурами, но чаще всего просто болтаются. Иногда модели имеют только одну штанину.

В таких штанах на Коачелле показались Карди Би, Маура Хиггинс, блогерша Аликс Эрл и другие.

Суть тренда заключается в том, чтобы нижняя часть образа была максимально нестандартной и открытой.

Эти брюки можно сочетать с классическим верхом, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ковбо́й (англ. cowboy, от cow — «корова» и boy — «парень») — название, употреблявшееся на Диком Западе США по отношению к пастухам скота. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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