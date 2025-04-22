Музыкальный фестиваль подарил нам странные тренды: какие брюки резко стали модными

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После фестиваля Коачелла, который прошёл в Калифорнии, блогеры начали массово повторять образы посетивших его звезд.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

Многие знаменитости пришли на фестиваль в необычных брюках, который теперь стали модными.

Это штаны в ковбойском стиле с максимально большими вырезами. Иногда они прошиваются шнурами, но чаще всего просто болтаются. Иногда модели имеют только одну штанину.

В таких штанах на Коачелле показались Карди Би, Маура Хиггинс, блогерша Аликс Эрл и другие.

Суть тренда заключается в том, чтобы нижняя часть образа была максимально нестандартной и открытой.

Эти брюки можно сочетать с классическим верхом, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ковбо́й (англ. cowboy, от cow — «корова» и boy — «парень») — название, употреблявшееся на Диком Западе США по отношению к пастухам скота.



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