Небольшая деталь на губах способна придать лицу свежесть и сияние. Но есть оттенок, который, по мнению экспертов, способен визуально омолодить. Давайте разберёмся, как красная помада помогает выглядеть моложе.
Старение — естественный процесс, который невозможно остановить. Однако мы можем замедлить его и выглядеть привлекательно как можно дольше. Борьба со старением включает множество аспектов: от здорового образа жизни до правильного ухода за кожей. Но есть один простой и эффективный способ, который может помочь вам выглядеть моложе — это красная помада, утверждает dsnabytek.cz.
Исследование, опубликованное в журнале POL в 2013 году, показало, что красные губы могут сделать лицо моложе. Это открытие стало результатом работы двух учёных из Центра исследований кожи Chanel в Париже и одного специалиста из Геттисбергского колледжа в Пенсильвании.
Исследователи изучали, как восприятие возраста связано с контрастностью лица. Контрастность лица определяется яркостью и контрастом между глазами, кожей и губами. С возрастом этот контраст уменьшается, что визуально старит лицо.
Красная помада помогает восстановить утраченную контрастность. Она придаёт губам яркий и насыщенный оттенок, который контрастирует с кожей, делая лицо более выразительным и молодым.
Если вы хотите выглядеть моложе, не забывайте о красной помаде. Этот простой трюк поможет вам подчеркнуть свою естественную красоту и выглядеть привлекательно в любом возрасте.
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.
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