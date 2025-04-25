Секрет, который скрывали: почему женщины теряют волосы после приёма Оземпика

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чешский парикмахер, пожелавший остаться анонимным, заметил, что у его клиентов, принимающих препарат "Оземпик" для похудения, значительно истончаются волосы. Врач-исследователь Кирси Пиетиляйнен объяснила это явление: быстрая потеря веса из-за препарата приводит к дефициту питательных веществ, что парализует волосяные фолликулы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

MTV News подтвердило, что таблетки для похудения могут вызывать выпадение волос, особенно у женщин. Исследование с участием 1936 пациентов показало, что у тех, кто принимал семаглутид (активное вещество в "Оземпике"), риск выпадения волос был в 2,2 раза выше, чем у принимавших другой препарат для похудения. У женщин этот риск был особенно высок, сообщает чешское издание dsnabytek.cz.

Врач и исследователь Мохит Содхи из Университета Британской Колумбии отметил, что сильный стресс, вызванный быстрым похудением, нарушает естественный цикл роста волос. Он также подчеркнул, что препараты для похудения, такие как "Оземпик", замедляют пищеварение и уменьшают аппетит, что может привести к недоеданию и дефициту белка, железа и других питательных веществ.

Кирси Пиетиляйнен рекомендовала восполнить дефицит белка и микроэлементов для восстановления роста волос. Семейный врач Бринна Коннор посоветовала принимать биотин (витамин B7) для укрепления волос, кожи и ногтей. Она также напомнила, что выпадение волос может быть вызвано другими причинами, такими как анемия или заболевания щитовидной железы, и посоветовала исключить эти факторы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.





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