Твёрже стали? Только не ногти: что разрушает их быстрее, чем пилочка

Ты тоже слышала, что гели и акрилы "просачиваются" в ногти, "портят пластину" и даже "достигают кожи"? Пора выяснить, что здесь миф, а что правда.
Дуг Шун предлагает представить её как умную охранницу ногтевого ложа. "Она сильная, умная и на удивление разборчивая в том, что пропускает", — отмечает химик в своём блоге.
Пластина состоит из плотно прилегающих кератиновых клеток, как волосы — только прочнее и плоские. Она пропускает немного воды, но всё остальное — стоп. Даже лучшие масла для ногтей проникают внутрь всего на 10%. А как же стойкие покрытия?
База, гель-лак, акрил и другие средства не "впитываются" в ноготь, а просто прилипают к его поверхности. То, что они якобы "прокладывают путь" к коже — вымысел. Однако…
"Давайте будем реалистами: не все ногти находятся в идеальном состоянии", — пишет Дуг.
Когда ногтевая пластина повреждена — из-за перепиливания, травмы или болезни — даже самое мягкое покрытие может попасть глубже, чем следует. Именно в таких случаях и возможны раздражения, аллергии и онихолизис. Но виной здесь не сам лак, а повреждённая защита.
Чаще всего вред приносит не продукт, а процедура: слишком сильное давление на пилке, неаккуратное снятие покрытия или неправильно подобранный уход. Если мастер говорит:
"Это из-за лака", мысленно переводи: "Я перестарался с фрезой".
Так что главный совет — береги свои ногти, не давай им истончаться, и тогда никакой гель не станет врагом.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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