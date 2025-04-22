Тонкие волосы — не приговор: эти плетения делают объём из ничего

Иногда волосы перестают радовать объемом, и хвост начинает напоминать мышиный. Но есть стильный и практичный лайфхак — косы! Они не только маскируют залысины, но и делают шевелюру визуально гуще. Главное — выбрать правильный вариант плетения. Вот четыре проверенных и простых в повторении прически.
Плетение словно "обнимает" голову по кругу — отсюда и название. Отличный способ скрыть зоны у линии роста волос.
Как заплести:
Хитрость: слегка вытягивай звенья для объема, а сухой шампунь добавит текстуру и стойкость.
Звучит вкусно — и выглядит так же! Главное здесь — объем.
Основа — обратная французская коса (пряди проходят под центральной). Это создает выпуклую, "стоящую" форму.
Через каждые пару сантиметров аккуратно расплющивай звенья пальцами. Получится эффект густоты даже на тонких волосах. Фиксируй лаком, чтобы держалась, но не теряла легкость.
Для тех, кто хочет быстро собраться, но выглядеть аккуратно.
Просто, стильно и не тянет волосы — отличное решение на каждый день.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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