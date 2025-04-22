Тонкие волосы — не приговор: эти плетения делают объём из ничего

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда волосы перестают радовать объемом, и хвост начинает напоминать мышиный. Но есть стильный и практичный лайфхак — косы! Они не только маскируют залысины, но и делают шевелюру визуально гуще. Главное — выбрать правильный вариант плетения. Вот четыре проверенных и простых в повторении прически.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с прической

1. Коса-корона

Плетение словно "обнимает" голову по кругу — отсюда и название. Отличный способ скрыть зоны у линии роста волос.

Как заплести:

Отдели треугольник волос у лба, разбей его на три пряди.

Начни плести, добавляя волосы вдоль пробора.

Продолжай движение по кругу до затылка, зафиксируй.

Повтори с другой стороны и соедините обе косы невидимками.

Хитрость: слегка вытягивай звенья для объема, а сухой шампунь добавит текстуру и стойкость.

2. "Блинчатая" коса

Звучит вкусно — и выглядит так же! Главное здесь — объем.

Основа — обратная французская коса (пряди проходят под центральной). Это создает выпуклую, "стоящую" форму.

Через каждые пару сантиметров аккуратно расплющивай звенья пальцами. Получится эффект густоты даже на тонких волосах. Фиксируй лаком, чтобы держалась, но не теряла легкость.

3. Пучок с косой

Для тех, кто хочет быстро собраться, но выглядеть аккуратно.

Нанеси немного сухого шампуня по всей длине.

Собери волосы в хвост — высоко, низко или по центру.

Раздели на 2-3 части, заплети каждую в косу.

Сверни их в пучок и закрепи.

Просто, стильно и не тянет волосы — отличное решение на каждый день.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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