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Греешь бедра — тает жир: эффектный способ убрать объёмы без усилий

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы победить жир, сначала нужно понять, как он себя ведёт. Представьте себе сковороду с кусочком куриного жира. Пока он нагревается, вода испаряется, клетка "опустошается", и вуаля — жира становится меньше. Именно так работают косметологические процедуры: нагревают, "выпаривают" воду, уменьшают объём. Но, к счастью, обойтись можно без жарки — на помощь приходят высокотехнологичные гаджеты.

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Спортивная девушка

RF-технологии: грей и худей

Обертывания и сауны работают, но кто из нас всерьёз готов тратить на них восемь часов в неделю? Радиоволновой лифтинг (RF) — альтернатива, которую можно использовать дома. Умные устройства локально прогревают жировую ткань, стимулируя выведение лишней жидкости. Без дыма, без боли, но с эффектом.

RF не только "выпаривает" воду, но и сокращает волокна коллагена и эластина, подтягивая кожу быстрее, чем это сделала бы природа.

EMS-гаджеты: фитнес без фитнеса

Электростимуляция мышц (EMS) работает как тренировка. Мышца сокращается, будто вы занимались спортом, а вместе с этим активизируется лимфоток и сжигается жир.

EMS особенно полезны, если нужно скорректировать отдельные зоны — например, "ушки" на бёдрах или колени. Некоторые гаджеты, вроде EMS-тапочек или ковриков, даже не требуют активного участия — вы просто сидите, а система уже работает на вашу фигуру.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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