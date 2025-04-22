Обувь, которая делает ноги длиннее, а стиль — свободнее

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

​Если вы хотите быть в тренде этой осенью и зимой, обратите внимание на обувь в стиле бохо-шик. Этот стиль возвращается в моду, сочетая в себе элементы хиппи и богемной эстетики. Обувь в стиле бохо-шик отличается своей универсальностью и неподвластностью времени.​

Фото: https://www.freepik.com by senivpetro Обувь

Землистые тона

В этом сезоне в тренде землистые оттенки, такие как карамель, терракота, бежевый и коричневый. Эти цвета присутствуют в различных моделях обуви, от массивных ботинок до лоферов и сандалий с ремешками. Они не только универсальны, но и изысканны, что позволяет гармонично сочетаться с нейтральными или узорчатыми предметами ообдежды.​

Платформа

Платформы выделяются как главные герои движения бохо. С вдохновением от 1970-х до начала 2000-х годов эта обувь привносит в производство урезанный и стильный вид. Материалы, высоко ценимые на рынке, такие как пробка и солома, появляются на прочных подошвах, которые не только обеспечивают высоту, но и создают деревенский шик.​

Ползучий стиль

Свободный дух и ремесленное влияние эстетики бохо отражаются в ползунках, которые остаются необходимыми для тех, кто ищет практичности, не отказываясь от стиля. В этом сезоне модели обновляются тонкими ремнями, завязками и отличительными материалами, такими как плетеная кожа и металлические детали. Преобладает минималистичный дизайн, обеспечивающий изысканный штрих даже в самых простых постановках.​

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги.



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