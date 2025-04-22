Этот маникюр будто солнечный зайчик: цвета, от которых невозможно оторваться

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — это не просто сезон, это настроение. А маникюр — его продолжение. Переход от зимней хандры к тёплым дням — отличный повод обновить палитру и попробовать что-то свежее. Оттенки, которыми вдохновляются нейл-мастера, этой весной удивляют и радуют одновременно. И вот вам 6 цветов, которые действительно стоит попробовать.

Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр розовый

Солнце на ногтях

Масляно-жёлтый — один из фаворитов у звездных мастеров. Пастельные тона не теряют популярности весной, а этот оттенок, напоминающий лютик, выглядит особенно жизнерадостно.

Магия сияния

Переливающийся перламутр — универсальный выбор. Его можно наносить как самостоятельное покрытие или сверху на любой цвет.

"Он создаёт волшебную вуаль на ногтях”, — отмечает маникюрный стилист Холли Фальконе.

Космос на кончиках пальцев

Платиновый хром в стиле "глазурированных пончиков" — тренд из соцсетей, который никуда не исчезает. Его обожают за холодное сияние и футуристичную текстуру.

Настроение заката

Солнечно-оранжевый — ещё один пастельный цвет, который создаёт ощущение тепла. Нежный мандариновый оттенок особенно хорош в солнечные дни.

Классика вне времени

Вишнево-красный — яркий, уверенный и универсальный. Играет новыми красками именно весной, добавляя образу чуть больше страсти.

Розовая весна

Нежно-розовый — это уже не просто цвет, а настроение. Он вписывается в тренды "кокетливой эстетики” и возвращает нас в мир Барби и девичьих грёз.

"Мягкие и в то же время выразительные оттенки розового будут главными этой весной”, — уверена Бритни Бойс.

Сохраняйте эту подборку — она выручит, когда вдохновение вдруг закончится. А лучше — уже сегодня откройте сезон свежего маникюра.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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