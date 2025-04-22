Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силы растущего Китая: как модель 910C от Huawei перекроет рынок Nvidia
Не кладите это на грядки! Запах подскажет, что вы всё испортили
То, что кладут в борщ, теперь спасает вашу одежду — вы это точно пробовали
Природный заповедник в миниатюре: это место стоит увидеть
Окрошка на квасе — как ледяной компресс для уставшей души
Травяные чаи для диабетиков: какие напитки помогут контролировать сахар в крови
Мир хуже войны: Европа намерена воевать с Россией
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Кто щебечет над домом? Три похожих, но совсем разных пернатых

Этот маникюр будто солнечный зайчик: цвета, от которых невозможно оторваться

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Весна — это не просто сезон, это настроение. А маникюр — его продолжение. Переход от зимней хандры к тёплым дням — отличный повод обновить палитру и попробовать что-то свежее. Оттенки, которыми вдохновляются нейл-мастера, этой весной удивляют и радуют одновременно. И вот вам 6 цветов, которые действительно стоит попробовать.

Маникюр розовый
Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр розовый

Солнце на ногтях

Масляно-жёлтый — один из фаворитов у звездных мастеров. Пастельные тона не теряют популярности весной, а этот оттенок, напоминающий лютик, выглядит особенно жизнерадостно.

Магия сияния

Переливающийся перламутр — универсальный выбор. Его можно наносить как самостоятельное покрытие или сверху на любой цвет.

"Он создаёт волшебную вуаль на ногтях”, — отмечает маникюрный стилист Холли Фальконе.

Космос на кончиках пальцев

Платиновый хром в стиле "глазурированных пончиков" — тренд из соцсетей, который никуда не исчезает. Его обожают за холодное сияние и футуристичную текстуру.

Настроение заката

Солнечно-оранжевый — ещё один пастельный цвет, который создаёт ощущение тепла. Нежный мандариновый оттенок особенно хорош в солнечные дни.

Классика вне времени

Вишнево-красный — яркий, уверенный и универсальный. Играет новыми красками именно весной, добавляя образу чуть больше страсти.

Розовая весна

Нежно-розовый — это уже не просто цвет, а настроение. Он вписывается в тренды "кокетливой эстетики” и возвращает нас в мир Барби и девичьих грёз.

"Мягкие и в то же время выразительные оттенки розового будут главными этой весной”, — уверена Бритни Бойс.

Сохраняйте эту подборку — она выручит, когда вдохновение вдруг закончится. А лучше — уже сегодня откройте сезон свежего маникюра.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Красота и стиль
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025 Аудио 
Забудьте о стрессе, не разорившись: Болгария открывает двери в мир доступного оздоровительного туризма
Туризм
Забудьте о стрессе, не разорившись: Болгария открывает двери в мир доступного оздоровительного туризма Аудио 
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Авто
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Последние материалы
Во Франции сочли сильным ударом создание Россией революционного реактора
Природный заповедник в миниатюре: это место стоит увидеть
Окрошка на квасе — как ледяной компресс для уставшей души
Этот маникюр будто солнечный зайчик: цвета, от которых невозможно оторваться
Травяные чаи для диабетиков: какие напитки помогут контролировать сахар в крови
Мир хуже войны: Европа намерена воевать с Россией
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Кто щебечет над домом? Три похожих, но совсем разных пернатых
Вредители в панике, ягоды — как на картинке: всё благодаря соде
Опасный фитнес-хак из TikTok: почему нельзя обезболиваться перед тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.