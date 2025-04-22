Этот маникюр будто солнечный зайчик: цвета, от которых невозможно оторваться

Весна — это не просто сезон, это настроение. А маникюр — его продолжение. Переход от зимней хандры к тёплым дням — отличный повод обновить палитру и попробовать что-то свежее. Оттенки, которыми вдохновляются нейл-мастера, этой весной удивляют и радуют одновременно. И вот вам 6 цветов, которые действительно стоит попробовать.
Масляно-жёлтый — один из фаворитов у звездных мастеров. Пастельные тона не теряют популярности весной, а этот оттенок, напоминающий лютик, выглядит особенно жизнерадостно.
Переливающийся перламутр — универсальный выбор. Его можно наносить как самостоятельное покрытие или сверху на любой цвет.
"Он создаёт волшебную вуаль на ногтях”, — отмечает маникюрный стилист Холли Фальконе.
Платиновый хром в стиле "глазурированных пончиков" — тренд из соцсетей, который никуда не исчезает. Его обожают за холодное сияние и футуристичную текстуру.
Солнечно-оранжевый — ещё один пастельный цвет, который создаёт ощущение тепла. Нежный мандариновый оттенок особенно хорош в солнечные дни.
Вишнево-красный — яркий, уверенный и универсальный. Играет новыми красками именно весной, добавляя образу чуть больше страсти.
Нежно-розовый — это уже не просто цвет, а настроение. Он вписывается в тренды "кокетливой эстетики” и возвращает нас в мир Барби и девичьих грёз.
"Мягкие и в то же время выразительные оттенки розового будут главными этой весной”, — уверена Бритни Бойс.
Сохраняйте эту подборку — она выручит, когда вдохновение вдруг закончится. А лучше — уже сегодня откройте сезон свежего маникюра.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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