Эта цифра удивит: сколько жира на самом деле уходит после пластики

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Липосакция давно обросла мифами. По фото до и после, которыми щедро делятся блогеры и знаменитости, может показаться: лёг на стол — встал стройным. Но в реальности процедура скорее корректирует форму, чем решает проблему веса. И цифры на весах после операции — это то, что действительно способно удивить (и не всегда в хорошем смысле).

Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com Умные весы

Цифры, которые стоит знать

Во время одной процедуры можно удалить не более 4-5 литров жира. Это эквивалент примерно 3-5 кг. И даже этот результат виден не сразу:

сначала появится отёк, который визуально "съест" эффект;

затем нужно подождать несколько недель — именно столько потребуется на восстановление и выравнивание контуров тела.

Важно понимать: липосакция — не способ похудеть, а метод точечного устранения "жировых ловушек", которые не исчезают от диет и спорта.

Почему вес возвращается

Жировые клетки в удалённой зоне действительно исчезают навсегда. Но это не мешает организму накапливать жир в других местах — вдвойне активнее, если не контролировать рацион и не двигаться. Именно поэтому у некоторых пациентов со временем:

изменяются пропорции фигуры;

возникает желание "подправить" результат — и записаться на повторную процедуру;

появляются разочарования: вроде бы откачали, а вес всё равно вернулся.

Липосакция — это старт, а не финиш

Хороший результат держится, только если:

выстроено питание с дефицитом калорий;

есть регулярные тренировки (даже лёгкие);

проводится поддерживающий уход: массажи, процедуры, компрессионное бельё.

Именно сочетание усилий и даёт тот образ "после", к которому стремятся многие.

Уточнения

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.





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