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Не жировая прослойка, а скелет: правда о просвете между бедрами

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Идея, что между женскими бедрами должен быть "зазор", кажется невинной эстетической прихотью. Но на деле этот стандарт красоты может стать настоящей ловушкой — не только физической, но и психологической. В погоне за идеальными "четырьмя окошками" девушки готовы на диеты, изнуряющие тренировки и даже страдания, которые далеко не всегда оправданы.

Девушка с скейтбордом
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка с скейтбордом

Откуда взялся этот стандарт

Мода на thigh gap (зазор между бедрами) уходит корнями ещё во времена СССР. Уже тогда идеальные ноги рисовались с "просветом". Сегодня соцсети только подливают масла в огонь: по хештегу #thighgap — десятки тысяч постов, где девушки с гордостью демонстрируют этот "идеал".

Но есть один нюанс — анатомия

На самом деле наличие или отсутствие зазора никак не связано с весом. Всё дело в строении таза и расположении бедренных костей. У кого-то просвет есть от природы, у кого-то не будет даже при самой строгой диете. "Даже очень худые люди могут не иметь thigh gap", — объясняет ортопед Элизабет Гарднер.

Почему зазор между бедрами — плохая цель

Желание добиться этой особенности тела может привести к:

  • избыточным физическим нагрузкам, которые неэффективны, но изматывают;

  • строгим диетам, угрожающим здоровью сердца и костей;

  • развитию расстройств пищевого поведения, тревожности и депрессии.

Психологи подтверждают: девушки, зацикленные на этом стандарте, чаще сталкиваются с нарушениями питания. Вред от таких навязчивых целей может быть серьёзнее, чем кажется — от выпадения волос до нарушений фертильности.

Красота — не про кости

Бессмысленно и опасно пытаться "выжать" из своего тела то, чего не предусмотрено природой. Настоящая привлекательность — в здоровье, уверенности и любви к себе, а не в виртуальных "окошках" между ног.

Уточнения

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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