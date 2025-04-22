Не жировая прослойка, а скелет: правда о просвете между бедрами

Идея, что между женскими бедрами должен быть "зазор", кажется невинной эстетической прихотью. Но на деле этот стандарт красоты может стать настоящей ловушкой — не только физической, но и психологической. В погоне за идеальными "четырьмя окошками" девушки готовы на диеты, изнуряющие тренировки и даже страдания, которые далеко не всегда оправданы.
Мода на thigh gap (зазор между бедрами) уходит корнями ещё во времена СССР. Уже тогда идеальные ноги рисовались с "просветом". Сегодня соцсети только подливают масла в огонь: по хештегу #thighgap — десятки тысяч постов, где девушки с гордостью демонстрируют этот "идеал".
На самом деле наличие или отсутствие зазора никак не связано с весом. Всё дело в строении таза и расположении бедренных костей. У кого-то просвет есть от природы, у кого-то не будет даже при самой строгой диете. "Даже очень худые люди могут не иметь thigh gap", — объясняет ортопед Элизабет Гарднер.
Желание добиться этой особенности тела может привести к:
избыточным физическим нагрузкам, которые неэффективны, но изматывают;
строгим диетам, угрожающим здоровью сердца и костей;
развитию расстройств пищевого поведения, тревожности и депрессии.
Психологи подтверждают: девушки, зацикленные на этом стандарте, чаще сталкиваются с нарушениями питания. Вред от таких навязчивых целей может быть серьёзнее, чем кажется — от выпадения волос до нарушений фертильности.
Бессмысленно и опасно пытаться "выжать" из своего тела то, чего не предусмотрено природой. Настоящая привлекательность — в здоровье, уверенности и любви к себе, а не в виртуальных "окошках" между ног.
Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.
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