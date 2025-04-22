Мазь против вдовьего горба, которая работает без уколов и операций

Бугорок у основания шеи, известный как вдовий горб, портит не только осанку, но и самооценку. Надеть платье с открытой спиной? Только после нескольких ракурсов в зеркало и тяжёлого вздоха. Казалось бы, решается всё хирургией — липосакцией или лазерным липолизом. Но есть и другой путь: домашний состав, который уже прославился в Интернете.
Жировые отложения в области седьмого шейного позвонка чаще всего появляются после 40 лет. Причины — сидячий образ жизни, гормональные изменения и, конечно, нарушение осанки. Горб не только визуально старит, но и может вызывать головные боли и онемение рук.
Судя по отзывам, это средство работает не хуже салонных процедур. Мазь стимулирует кровообращение, разогревает проблемную зону и помогает "разбить" жировой валик.
3 ст. л. оливкового масла
1 сырое куриное яйцо
3 ст. л. скипидара
3 ст. л. 6%-ного уксуса
В стакане смешайте яйцо и масло.
Добавьте скипидар и уксус в тех же пропорциях.
Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Нанесите мазь на холку, оставьте на 15-20 минут. Смойте тёплой водой. Повторяйте процедуру через день. Уже после нескольких применений можно заметить визуальные изменения: кожа станет более гладкой, а сам бугор уменьшится.
Важно: всегда делайте тест на аллергию. А при хронических заболеваниях позвоночника перед использованием любых средств — проконсультируйтесь с врачом.
Мазь — мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, раны и слизистые оболочки и состоящая из основы и равномерно распределенных в ней лекарственных веществ.
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