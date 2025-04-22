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Мазь против вдовьего горба, которая работает без уколов и операций

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Бугорок у основания шеи, известный как вдовий горб, портит не только осанку, но и самооценку. Надеть платье с открытой спиной? Только после нескольких ракурсов в зеркало и тяжёлого вздоха. Казалось бы, решается всё хирургией — липосакцией или лазерным липолизом. Но есть и другой путь: домашний состав, который уже прославился в Интернете.

Девушка в платье
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Девушка в платье

Что такое вдовий горб и почему он появляется

Жировые отложения в области седьмого шейного позвонка чаще всего появляются после 40 лет. Причины — сидячий образ жизни, гормональные изменения и, конечно, нарушение осанки. Горб не только визуально старит, но и может вызывать головные боли и онемение рук.

Домашняя мазь против холки

Судя по отзывам, это средство работает не хуже салонных процедур. Мазь стимулирует кровообращение, разогревает проблемную зону и помогает "разбить" жировой валик.

Вам понадобится:

  • 3 ст. л. оливкового масла

  • 1 сырое куриное яйцо

  • 3 ст. л. скипидара

  • 3 ст. л. 6%-ного уксуса

Как приготовить:

  1. В стакане смешайте яйцо и масло.

  2. Добавьте скипидар и уксус в тех же пропорциях.

  3. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Как применять:

Нанесите мазь на холку, оставьте на 15-20 минут. Смойте тёплой водой. Повторяйте процедуру через день. Уже после нескольких применений можно заметить визуальные изменения: кожа станет более гладкой, а сам бугор уменьшится.

Важно: всегда делайте тест на аллергию. А при хронических заболеваниях позвоночника перед использованием любых средств — проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Мазь — мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, раны и слизистые оболочки и состоящая из основы и равномерно распределенных в ней лекарственных веществ.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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