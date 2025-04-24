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Секрет гладкой и светлой кожи подмышек, о котором молчат косметологи

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Зона подмышек — одна из самых деликатных на теле, и часто именно она доставляет немало неудобств. Потемнение, сухость, раздражение — знакомо? Не стоит откладывать заботу о ней: правильный уход поможет вернуть коже гладкость, мягкость и ровный тон.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Почему темнеет кожа подмышек?

Среди самых распространённых причин:

  1. Регулярное бритьё, вызывающее микротравмы
  2. Трение об одежду
  3. Гормональные изменения
  4. Скопление ороговевших клеток
  5. Реакция на дезодоранты с агрессивным составом

Важно понимать: потемнение — не приговор, а сигнал, что коже не хватает мягкости и заботы.

Как осветлить кожу подмышек

Мягкое отшелушивание

Один-два раза в неделю используйте скраб с деликатными частицами или энзимный пилинг. Это убирает ороговевший слой и способствует выравниванию тона.

Осветляющие компоненты

Ищите в составе косметики ниацинамид, витамин C, экстракт солодки, арбутин — они борются с гиперпигментацией.

Народные средства

Маски из картофельного сока, йогурта и лимонного сока могут дать заметный эффект при регулярном применении (но будьте осторожны с чувствительной кожей).

Как смягчить и увлажнить

  • После душа наносите лёгкий крем или гель с алоэ вера, пантенолом или маслом ши.
  • Избегайте спиртосодержащих дезодорантов — они сушат кожу.
  • Попробуйте заменить бритьё на сахарную эпиляцию или крем-депилятор с ухаживающим составом.

Кожа подмышек нуждается в не меньшем уходе, чем лицо. Регулярное отшелушивание, увлажнение и деликатный осветляющий уход помогут справиться с потемнением и сухостью.

Уточнения

Подмы́шка (подмышечная ямка) — в анатомии место между верхними частями плеча и грудной клетки, находящаяся под плечевым суставом.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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