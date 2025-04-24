Секрет гладкой и светлой кожи подмышек, о котором молчат косметологи

Зона подмышек — одна из самых деликатных на теле, и часто именно она доставляет немало неудобств. Потемнение, сухость, раздражение — знакомо? Не стоит откладывать заботу о ней: правильный уход поможет вернуть коже гладкость, мягкость и ровный тон.
Среди самых распространённых причин:
Важно понимать: потемнение — не приговор, а сигнал, что коже не хватает мягкости и заботы.
Один-два раза в неделю используйте скраб с деликатными частицами или энзимный пилинг. Это убирает ороговевший слой и способствует выравниванию тона.
Ищите в составе косметики ниацинамид, витамин C, экстракт солодки, арбутин — они борются с гиперпигментацией.
Маски из картофельного сока, йогурта и лимонного сока могут дать заметный эффект при регулярном применении (но будьте осторожны с чувствительной кожей).
Кожа подмышек нуждается в не меньшем уходе, чем лицо. Регулярное отшелушивание, увлажнение и деликатный осветляющий уход помогут справиться с потемнением и сухостью.
Подмы́шка (подмышечная ямка) — в анатомии место между верхними частями плеча и грудной клетки, находящаяся под плечевым суставом.
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