Секрет гладкой и светлой кожи подмышек, о котором молчат косметологи

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зона подмышек — одна из самых деликатных на теле, и часто именно она доставляет немало неудобств. Потемнение, сухость, раздражение — знакомо? Не стоит откладывать заботу о ней: правильный уход поможет вернуть коже гладкость, мягкость и ровный тон.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Почему темнеет кожа подмышек?

Среди самых распространённых причин:

Регулярное бритьё, вызывающее микротравмы Трение об одежду Гормональные изменения Скопление ороговевших клеток Реакция на дезодоранты с агрессивным составом

Важно понимать: потемнение — не приговор, а сигнал, что коже не хватает мягкости и заботы.

Как осветлить кожу подмышек

Мягкое отшелушивание

Один-два раза в неделю используйте скраб с деликатными частицами или энзимный пилинг. Это убирает ороговевший слой и способствует выравниванию тона.

Осветляющие компоненты

Ищите в составе косметики ниацинамид, витамин C, экстракт солодки, арбутин — они борются с гиперпигментацией.

Народные средства

Маски из картофельного сока, йогурта и лимонного сока могут дать заметный эффект при регулярном применении (но будьте осторожны с чувствительной кожей).

Как смягчить и увлажнить

После душа наносите лёгкий крем или гель с алоэ вера, пантенолом или маслом ши.

Избегайте спиртосодержащих дезодорантов — они сушат кожу.

Попробуйте заменить бритьё на сахарную эпиляцию или крем-депилятор с ухаживающим составом.

Кожа подмышек нуждается в не меньшем уходе, чем лицо. Регулярное отшелушивание, увлажнение и деликатный осветляющий уход помогут справиться с потемнением и сухостью.

Уточнения

Подмы́шка (подмышечная ямка) — в анатомии место между верхними частями плеча и грудной клетки, находящаяся под плечевым суставом.



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