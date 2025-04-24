Сюрприз! Ретинол можно использовать даже под палящим солнцем — но есть нюанс

Считается, что ретинол — это строго зимний ингредиент. Летом, мол, ни в коем случае! Но так ли всё однозначно? Рассказываем, можно ли использовать ретинол в тёплое время года и как это делать без вреда для кожи.
Ретинол (витамин А) — мощный антивозрастной компонент, который ускоряет обновление клеток кожи, делает её более гладкой, улучшает цвет лица и борется с пигментацией. Но у него есть и обратная сторона — он повышает чувствительность эпидермиса к ультрафиолету.
Вот откуда пошёл миф: «ретинол + солнце = ожоги и гиперпигментация». Однако современные формулы и правильный уход делают возможным его использование даже в самый жаркий сезон.
Чтобы избежать побочных эффектов и при этом не отказываться от любимого ухода, придерживайтесь простых правил:
Если у вас очень чувствительная кожа, активные высыпания или вы планируете отпуск на пляже — лучше сделать паузу и вернуться к ретинолу осенью.
Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый антиоксидант.
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