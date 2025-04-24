Сюрприз! Ретинол можно использовать даже под палящим солнцем — но есть нюанс

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Считается, что ретинол — это строго зимний ингредиент. Летом, мол, ни в коем случае! Но так ли всё однозначно? Рассказываем, можно ли использовать ретинол в тёплое время года и как это делать без вреда для кожи.

Фото: PxHere by Alessandro Caproni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загар

Ретинол: почему его боятся летом

Ретинол (витамин А) — мощный антивозрастной компонент, который ускоряет обновление клеток кожи, делает её более гладкой, улучшает цвет лица и борется с пигментацией. Но у него есть и обратная сторона — он повышает чувствительность эпидермиса к ультрафиолету.

Вот откуда пошёл миф: «ретинол + солнце = ожоги и гиперпигментация». Однако современные формулы и правильный уход делают возможным его использование даже в самый жаркий сезон.

Как безопасно применять ретинол летом

Чтобы избежать побочных эффектов и при этом не отказываться от любимого ухода, придерживайтесь простых правил:

Используйте ретинол только на ночь. Ультрафиолет и активные формы витамина А — не лучшие друзья.

Ультрафиолет и активные формы витамина А — не лучшие друзья. Наносите SPF не ниже 30 каждое утро. И обновляйте его каждые 2–3 часа при длительном пребывании на солнце.

И обновляйте его каждые 2–3 часа при длительном пребывании на солнце. Начинайте с низкой концентрации (0.1–0.3%). Особенно если вы новичок.

Особенно если вы новичок. Обязательно увлажнение. После ретинола кожа нуждается в восстановлении, поэтому крем с церамидами — ваш must-have.

После ретинола кожа нуждается в восстановлении, поэтому крем с церамидами — ваш must-have. Избегайте агрессивных пилингов. Не сочетайте ретинол с кислотами и скрабами летом.

Кому лучше отказаться

Если у вас очень чувствительная кожа, активные высыпания или вы планируете отпуск на пляже — лучше сделать паузу и вернуться к ретинолу осенью.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый антиоксидант.



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