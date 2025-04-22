Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема

Хотите, чтобы макияж выглядел свежо, а лицо — моложе без тонны косметики? Есть один секрет, который визажисты чаще всего держат при себе, хотя он не требует ни навыков, ни больших затрат.
С возрастом кожа начинает терять влагу. Это естественный процесс, но он часто становится причиной того, что макияж "садится" плохо: появляются сухость, шелушения, тональный крем ложится пятнами и подчеркивает морщины. Казалось бы, виновата косметика, но проблема — в подготовке кожи.
Перед тем как нанести тон, достаточно увлажнить кожу. Не просто "намазать чем-то", а использовать хороший увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой или похожими компонентами. Такой крем помогает коже "зафиксировать" влагу, делает поверхность ровной, а макияж — стойким и естественным.
Увлажнение перед макияжем — это не просто лайфхак, а почти магия. Кожа словно оживает: исчезает стянутость, выравнивается рельеф, а тональный крем ложится как фильтр. Даже если у вас зрелая кожа, вы заметите эффект уже после первого применения.
Завершающий штрих — румяна и немного блеска на губах. Всё!
Макияж — это не просто маскировка. Это способ подчеркнуть то, что в вас уже красиво. И всё начинается с ухода.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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