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Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы макияж выглядел свежо, а лицо — моложе без тонны косметики? Есть один секрет, который визажисты чаще всего держат при себе, хотя он не требует ни навыков, ни больших затрат.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

С возрастом кожа начинает терять влагу. Это естественный процесс, но он часто становится причиной того, что макияж "садится" плохо: появляются сухость, шелушения, тональный крем ложится пятнами и подчеркивает морщины. Казалось бы, виновата косметика, но проблема — в подготовке кожи.

Один шаг, который всё меняет

Перед тем как нанести тон, достаточно увлажнить кожу. Не просто "намазать чем-то", а использовать хороший увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой или похожими компонентами. Такой крем помогает коже "зафиксировать" влагу, делает поверхность ровной, а макияж — стойким и естественным.

Увлажнение перед макияжем — это не просто лайфхак, а почти магия. Кожа словно оживает: исчезает стянутость, выравнивается рельеф, а тональный крем ложится как фильтр. Даже если у вас зрелая кожа, вы заметите эффект уже после первого применения.

Как добиться "чистого" макияжа

  • Нанесите матирующий или увлажняющий крем за 5-10 минут до макияжа.
  • Подберите тональное средство по цвету кожи. Слишком светлый или тёмный тон добавит возраст.
  • Используйте минимум пудры — она сушит кожу и делает морщины заметнее.
  • Вместо плотного консилера попробуйте кремовый с лёгкой текстурой: он не забивается в складочки.

Завершающий штрих — румяна и немного блеска на губах. Всё!

Макияж — это не просто маскировка. Это способ подчеркнуть то, что в вас уже красиво. И всё начинается с ухода.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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