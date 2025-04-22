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Белковый суперпродукт для густых и длинных волос: добавь его в рацион уже сегодня

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Хочешь густые, блестящие и крепкие волосы? Не спеши в аптеку за биотином — тебе может помочь простой суперфуд с тысячелетней историей. Речь о пивных дрожжах — натуральном источнике белка, витаминов группы B и микроэлементов, которые поддерживают здоровье волос, кожи и ногтей.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Что такое пивные дрожжи

Это скопление одноклеточных грибов Saccharomyces cerevisiae, которые бывают двух видов:

  • Активные: полезны для микрофлоры кишечника;
  • Неактивные: высушенные при высокой температуре, зато богаты нутриентами для кожи и волос.

Именно неактивные дрожжи славятся своей способностью "подкармливать" волосяные фолликулы изнутри.

Почему они работают

Пивные дрожжи содержат:

  • Витамины группы B: B1 против усталости, B2 для лучшего усвоения микроэлементов, B3 для энергии, B5 для борьбы со стрессом, B6 — для синтеза кератина, B8 (биотин) и B9 — для роста волос, B12 — для защиты клеток.
  • Белок: строительный материал для волос.
  • Цинк: поддерживает иммунитет и влияет на здоровье кожи головы.

Как использовать пивные дрожжи

Внутрь

  • Самый простой способ — добавки. Главное правило — регулярность. Эффект будет заметен через 1-2 месяца: волосы станут крепче, блестяще и меньше ломаться.

В еде

  • Пищевые дрожжи можно добавлять в блюда. Например, посыпать ими попкорн или овощи. Это вкусно, питательно и полезно.

Наружно

  • Сделай маску: 2 ст. ложки дрожжевого порошка (или 1 кубик) разведи в теплой воде до кашицы. Нанеси на длину волос и оставь на 15-20 минут. После смой шампунем.

Пивные дрожжи — это не модная добавка, а натуральный помощник, который может заменить целый арсенал косметики для роста волос.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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