Белковый суперпродукт для густых и длинных волос: добавь его в рацион уже сегодня

Хочешь густые, блестящие и крепкие волосы? Не спеши в аптеку за биотином — тебе может помочь простой суперфуд с тысячелетней историей. Речь о пивных дрожжах — натуральном источнике белка, витаминов группы B и микроэлементов, которые поддерживают здоровье волос, кожи и ногтей.
Это скопление одноклеточных грибов Saccharomyces cerevisiae, которые бывают двух видов:
Именно неактивные дрожжи славятся своей способностью "подкармливать" волосяные фолликулы изнутри.
Пивные дрожжи содержат:
Пивные дрожжи — это не модная добавка, а натуральный помощник, который может заменить целый арсенал косметики для роста волос.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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