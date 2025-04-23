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Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Сезон босоножек и сандалий уже почти наступил, а значит — самое время подумать о педикюре! Весной хочется обновлений не только в гардеробе, но и в бьюти-рутине. Тем более, что в моде сейчас самые разные оттенки — от почти незаметного нюда до сочной морковки. Рассказываем, какие идеи педикюра точно стоит взять на заметку этой весной.

Маникюр розовый
Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр розовый

Голые ногти

Полупрозрачное покрытие с лёгким глянцем — идеальный вариант для тех, кто любит ухоженность без лишней яркости. Это как блеск для губ, только для ногтей: минималистично, универсально и абсолютно не капризно. Даже если педикюр чуть отрастёт, это будет незаметно. Стильный и удобный тренд, на который уже обратила внимание Дженнифер Лопес.

Цитрусы и цветы

Весна — самое время добавить в образ каплю игривости. Неоново-жёлтый оттенок, как у Хейли Бибер, отлично смотрится на ногтях ног. А если добавить пару мелких рисунков — например, цветочки на больших пальцах — получится суперпозитивный педикюр, поднимающий настроение. В сандалиях с этим дизайном захочется выходить почаще!

Аккуратный френч

Французский педикюр — выбор тех, кто ценит классику. Тонкая белая линия на фоне нюда всегда выглядит аккуратно и не теряет актуальности. Плюс ко всему, такой педикюр идеально подойдёт под любой образ — от расслабленного пляжного до вечернего.

Морковный фреш

Яркий, сочный, насыщенный! Оттенок моркови особенно круто смотрится на загорелой коже. Если ты собираешься в отпуск или просто хочешь добавить яркости — это твой цвет. Такой педикюр сразу бросается в глаза и идеально сочетается с любой летней обувью.

Море и небо

Насыщенно-голубой — цвет, который ассоциируется с отдыхом, солнцем и свежим ветром. Такой педикюр будет прекрасно смотреться и в белых сандалиях, и в чёрных босоножках. Универсальный, освежающий и очень весенний.

Уточнения

Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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