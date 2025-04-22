Беги, Лола, беги: 8 тревожных сигналов, что парикмахер испортит тебе стрижку

Выбирать парикмахера — всё равно что выбирать врача: важно доверие, профессионализм и внимание к деталям. Если хоть один из этих признаков заставил тебя насторожиться, не игнорируй интуицию. Лучше потратить немного больше времени на поиск мастера, чем потом — на восстановление волос и самооценки. Помни: хороший стилист не просто подстригает — он помогает тебе чувствовать себя красивой и уверенной.