Беги, Лола, беги: 8 тревожных сигналов, что парикмахер испортит тебе стрижку

Поход в салон — как игра в лотерею. Если нет "своего" мастера, легко нарваться на того, кто вместо красоты оставит желание купить шапку. Вот 8 признаков, что пора разворачиваться и бежать.
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Женщина парикмахер
Грязь в салоне
Если вокруг пыль, волосы на полу, липкий стол и нестерилизованные инструменты — это не просто неэстетично. Это знак, что здесь не заботятся ни о гигиене, ни о клиентах.
Мастер не показывает свои работы
"У меня нет фото, я просто делаю красиво" — не аргумент. Даже начинающий мастер обычно сохраняет снимки. Если их нет — возможно, нечем гордиться.
Не интересуется историей твоих волос
Если ты красилась дома, делала кератин или обесцвечивалась — мастер обязан это знать. Без понимания, что было раньше, хороший результат — чистая случайность.
Уклоняется от советов
Ты спрашиваешь: "А мне пойдёт чёлка?" — и получаешь в ответ молчание или "как скажете". Настоящий профи не боится высказывать мнение и подбирать форму под твои волосы и образ жизни.
Давит и навязывает
Когда тебе говорят "это тебе не пойдёт" и тут же предлагают стрижку "как у всех", не рассчитывая на диалог — это не профессионал, а диктатор с ножницами.
В салоне нет клиентов
Пусто даже в выходные, и скидки висят месяцами? Возможно, дело не в "непопулярности", а в репутации.
Сразу ведут мыть голову
Перед тем как отправить тебя в мойку, мастер должен увидеть твои волосы сухими. Только так можно понять их структуру и обсудить стрижку.
У самого парикмахера волосы — в плачевном состоянии
Посмотри не на укладку, а на состояние волос: ломкие, пересушенные, безжизненные — тревожный сигнал. Хороший мастер умеет заботиться о себе.
Выбирать парикмахера — всё равно что выбирать врача: важно доверие, профессионализм и внимание к деталям. Если хоть один из этих признаков заставил тебя насторожиться, не игнорируй интуицию. Лучше потратить немного больше времени на поиск мастера, чем потом — на восстановление волос и самооценки. Помни: хороший стилист не просто подстригает — он помогает тебе чувствовать себя красивой и уверенной.