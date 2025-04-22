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Были мемом — стали трендом: как сникерсы на платформе переживают перерождение

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Вот это поворот: те самые сникерсы, над которыми мы дружно подшучивали лет десять назад, снова с нами. Да-да, кроссовки на танкетке — те самые, что когда-то олицетворяли стиль звезд вроде Рианны, Селены Гомес и Линдси Лохан - вернулись в моду и чувствуют себя превосходно.

Кроссовки
Фото: Designed be Freepik by dragana-gordic is licensed under Public domian
Кроссовки

Когда-то это было вау

В начале 2010-х кроссовки на платформе были на пике популярности. Надел — и ты уже икона стиля, особенно если комбинируешь с шапкой-бини и джоггерами. У Isabel Marant тогда была очередь, а вариации от Nike скупались с полок, как горячие пирожки.

Но тренд быстро перегорел — сначала казался революцией, потом стал мемом. Мы иронизировали, вздыхали и откладывали пары в дальний ящик. И вот спустя почти десятилетие — déjà vu.

Как так вышло

Сникерсы на танкетке начали возвращаться ещё в 2024 году, но окончательно закрепились на модной арене этой весной. Loewe, Ottolinger, Prada — громкие имена, которые решили: "Пора!". Но, как водится, не обошлось без апгрейда.

Что изменилось

Теперь танкетка стала менее вызывающей и чуть более широкой, что делает обувь утилитарной и даже удобной. Новые модели выглядят не как элемент фантазий гардероба звезды с красной дорожки, а как нормальная обувь для жизни.

Плюс — немного расслабленный силуэт. Шнуровка? Если и есть, то не затянута до отказа. "Липучки"? Почему бы и нет. Это спасает от эффекта "сосиски в панцире" и возвращает обуви визуальный баланс.

Как носить

Модницы носят такие кроссовки с мешковатыми джинсами или мини-юбками — и смотрятся стильно. Гармония форм + ретро-нотка = эффект "модно, а не странно".

Так что урок усвоен: в моде никогда не говори "никогда".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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