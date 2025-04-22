Заплети — и прибавь объем: 4 идеи кос, которые визуально утолщают волосы

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тонкие волосы — не повод отказываться от плетений. Наоборот, правильно подобранная коса может стать настоящим спасением. Мы собрали 4 варианта, которые легко повторить и которые работают не хуже стайлинга.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Длинные волосы, заплетенные в косу

Коса-корона

Это эффектная и практичная прическа, которая визуально "уплотняет" волосы, особенно у висков и по краевой линии. Главное — начать плетение с небольшого треугольника у лба и двигаться вдоль линии роста волос, добавляя пряди к каждому переплету. Закрепи прическу невидимками, вытяни петли косы для пышности, и не забудь про сухой шампунь — он придаст текстуру и объем.

Блинчатая коса

Голландская коса, которую "расплющивают" после плетения — классика, если нужно создать эффект густых волос. Каждое звено нужно аккуратно растянуть пальцами, будто лепестки цветка. За счет этого коса становится объемной и выразительной. Главное — зафиксировать лаком, чтобы результат держался.

Пучок с косой

Идеальный вариант на каждый день: быстро, аккуратно и с визуальным объемом. Волосы собираются в хвост, затем делятся на несколько частей, которые заплетаются в косы. Эти косички формируют пучок — его можно сделать высоко или низко. Легкая небрежность и распушенные звенья — в плюс.

Косичка с платком

Небольшой шарф или шелковый платок — простой способ увеличить объем визуально. Его вплетают как третью прядь в обычную косу. Цвет ткани добавит интересный акцент, а сам платок — дополнительную массу. Это еще и стильно: можно сочетать с одеждой или аксессуарами.

Плетения для тонких волос — это не запрет, а хитрость. Немного практики, пара невидимок и щепотка стайлинга — и твои волосы визуально преобразятся.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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