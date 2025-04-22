Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космические сосиски: как из дешёвых полуфабрикатов сделать блюдо, от которого не оторваться
Почему снимать обувь дома — это не просто вежливость, а необходимость
Нам не показалось: во Вселенной нашлась жизнь — и шанс ошибки ничтожен
Слизни бегут без оглядки: простой способ спасти перцы и не потравить почву
Комнатные джунгли против хвостатых: кто выйдет живым из этой схватки
Старая привычка — новые проблемы: чем опасно минеральное масло
Не нужен дизайнер: так создают стильный интерьер сами хозяева
Почему современные авто не чинят молотком: как изменилась диагностика
Сон как лекарство: эта поза помогает мышцам восстанавливаться быстрее

Заплети — и прибавь объем: 4 идеи кос, которые визуально утолщают волосы

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Тонкие волосы — не повод отказываться от плетений. Наоборот, правильно подобранная коса может стать настоящим спасением. Мы собрали 4 варианта, которые легко повторить и которые работают не хуже стайлинга.

Длинные волосы, заплетенные в косу
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Длинные волосы, заплетенные в косу

Коса-корона

  • Это эффектная и практичная прическа, которая визуально "уплотняет" волосы, особенно у висков и по краевой линии. Главное — начать плетение с небольшого треугольника у лба и двигаться вдоль линии роста волос, добавляя пряди к каждому переплету. Закрепи прическу невидимками, вытяни петли косы для пышности, и не забудь про сухой шампунь — он придаст текстуру и объем.

Блинчатая коса

  • Голландская коса, которую "расплющивают" после плетения — классика, если нужно создать эффект густых волос. Каждое звено нужно аккуратно растянуть пальцами, будто лепестки цветка. За счет этого коса становится объемной и выразительной. Главное — зафиксировать лаком, чтобы результат держался.

Пучок с косой

  • Идеальный вариант на каждый день: быстро, аккуратно и с визуальным объемом. Волосы собираются в хвост, затем делятся на несколько частей, которые заплетаются в косы. Эти косички формируют пучок — его можно сделать высоко или низко. Легкая небрежность и распушенные звенья — в плюс.

Косичка с платком

  • Небольшой шарф или шелковый платок — простой способ увеличить объем визуально. Его вплетают как третью прядь в обычную косу. Цвет ткани добавит интересный акцент, а сам платок — дополнительную массу. Это еще и стильно: можно сочетать с одеждой или аксессуарами.

Плетения для тонких волос — это не запрет, а хитрость. Немного практики, пара невидимок и щепотка стайлинга — и твои волосы визуально преобразятся.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Садоводство, цветоводство
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов Аудио 
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Домашние животные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша Аудио 
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Авто
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Сводка с фронта: Киев мотивирует боевиков только заградотрядами, в Лондоне стартуют переговоры ни о чём Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Последние материалы
Сводка с фронта: Киев мотивирует боевиков только заградотрядами, в Лондоне стартуют переговоры ни о чём
Заплети — и прибавь объем: 4 идеи кос, которые визуально утолщают волосы
Сон как лекарство: эта поза помогает мышцам восстанавливаться быстрее
5 забытых мест, которые делают ваш дом грязным — вы удивитесь
Венецианская крепость и бирюзовая лагуна — поездка, о которой не расскажут гиды
Деловые отношения, дружба или нечто большее? Певица Марго раскрыла всю правду о своих отношениях с Киркоровым
Ручной динозавр: зачем вырастили существо, исчезнувшее миллионы лет назад
Долгожданные итоги: как Сеул удерживает звание самого экономичного города
Килограмм малины с куста: как получить двойной урожай ягод за сезон
Аэрофлот СССР. Как из Москвы летели во Владивосток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.