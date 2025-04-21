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Секрет гардероба миллионера: всего два цвета, но эффект — как у стилиста

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Создать идеальный гардероб — задача не из простых. Особенно если хочется, чтобы он был не просто красивым, а универсальным, отражал твой стиль и не зависел от капризов моды. Но что, если есть цвета, которые станут опорой любого образа — от базового до самого смелого?

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Цвет, который всегда в моде

Коричневый — один из тех оттенков, которые переживают модные бури и всегда остаются уместными. Богатый и тёплый, он бывает разным: от глубокого цвета эспрессо до мягкого мокко. Такой цвет прекрасно сочетается с яркими и сложными тонами — зелёным, жёлтым, синим, красным. В нём есть благородство и уверенность, а главное — он подходит почти ко всему.

Синий — не только "новый чёрный"

Темно-синий часто называют достойной альтернативой чёрному. Он придаёт образу глубину и элегантность, оставаясь при этом менее мрачным. Отлично смотрится как на деловых встречах, так и в повседневной одежде. Этот оттенок умеет дружить даже с чёрным (да-да, запрет давно снят), и легко сочетается с дерзкими цветами — фуксией, апельсиновым, мандариновым.

Универсальные цвета существуют

Вопрос, который стоит задать себе при пересмотре гардероба: есть ли цвета, которые сочетаются абсолютно со всем — и не белый ли это с чёрным? На первый взгляд — да, но в реальности всё чуть интереснее. Универсальность цвета — это не просто нейтральность, это его способность "склеивать" образ, независимо от основного настроения или стиля одежды.

Нюанс в том, что такие оттенки — как синий и коричневый — умеют подстраиваться. Они не спорят с остальными цветами, а дополняют их. И именно поэтому они незаменимы в любом гардеробе.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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