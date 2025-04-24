Крем-депилятор против бритвы: мы узнали, что на самом деле лучше

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вопрос удаления нежелательных волос всегда актуален — особенно перед летом или важными мероприятиями. Самые популярные средства для быстрого результата в домашних условиях — это бритва и крем-депилятор. Но в чём между ними принципиальная разница и как понять, что подойдёт именно вам?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Бритьё ног

Как работает бритва?

Бритва удаляет волосы механическим путём — срезая их на уровне кожи. Это самый быстрый и доступный способ. Но у него есть свои минусы: волосы отрастают уже на следующий день, становятся более жёсткими, появляется раздражение и риск порезов.

Однако это идеальный выбор, если нужно привести себя в порядок за пару минут, например, перед выходом.

Крем-депилятор: химия в действии

Крем-депилятор разрушает структуру волоса с помощью химических компонентов, буквально «растворяя» его у основания. Результат сохраняется дольше — 3-5 дней, а волосы отрастают более мягкими. К тому же крем действует деликатно и может содержать ухаживающие компоненты.

Минусы: не подходит для чувствительной кожи, возможна аллергическая реакция, а запах и время выдержки — не для всех.

Что выбрать?

Если вам важна мгновенная скорость и простота, выбирайте бритву. Но если вы готовы потратить пару минут больше ради более гладкой кожи и мягкого роста волос, крем-депилятор может стать отличной альтернативой.

Лучше всего протестировать оба способа и ориентироваться на свои ощущения и реакции кожи.

Уточнения

Депиля́ция — временное удаление волосяного покрова.



Бритьё — один из способов удаления волос или депиляции, при котором с помощью режущего инструмента (бритвы) удаляется не весь волос, а только видимая надкожная часть.



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