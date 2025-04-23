Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Замечаете, что кожа на теле стала менее упругой, появилась дряблость, особенно на руках, животе или бёдрах? Это тревожный, но решаемый сигнал. Потеря тонуса может быть связана с возрастными изменениями, снижением веса, гормональными сбоями или даже нехваткой базового ухода. Главное — не паниковать: вернуть коже упругость возможно, если знать, с чего начать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за телом

Почему кожа становится дряблой

С возрастом снижается выработка коллагена и эластина — двух ключевых компонентов, отвечающих за плотность и упругость кожи. Добавим к этому обезвоживание, малоподвижный образ жизни, резкие диеты — и результат не заставит себя ждать.

Также дряблость может быть связана с солнечным повреждением, нарушением кровообращения или даже неправильным питанием, бедным на белок и антиоксиданты.

Что реально помогает

Питание и вода. Вода и белки — базовый строительный материал кожи. Увеличьте количество овощей, орехов, рыбы и зелени.

Вода и белки — базовый строительный материал кожи. Увеличьте количество овощей, орехов, рыбы и зелени. Контрастный душ и массаж. Стимулирует кровообращение и «будит» кожу.

Стимулирует кровообращение и «будит» кожу. Физическая активность. Йога, плавание, силовые тренировки помогают подтянуть ткани изнутри.

Йога, плавание, силовые тренировки помогают подтянуть ткани изнутри. Уход. Используйте кремы и сыворотки с ретинолом, витамином С и пептидами.

Используйте кремы и сыворотки с ретинолом, витамином С и пептидами. Салонные процедуры. LPG-массаж, RF-лифтинг, миостимуляция — отличное дополнение к домашнему уходу.

Дряблая кожа — не приговор. Грамотный подход, регулярный уход и немного терпения помогут вернуть телу гладкость и упругость. Начните с малого уже сегодня — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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