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Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Замечаете, что кожа на теле стала менее упругой, появилась дряблость, особенно на руках, животе или бёдрах? Это тревожный, но решаемый сигнал. Потеря тонуса может быть связана с возрастными изменениями, снижением веса, гормональными сбоями или даже нехваткой базового ухода. Главное — не паниковать: вернуть коже упругость возможно, если знать, с чего начать.

Уход за телом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за телом

Почему кожа становится дряблой

С возрастом снижается выработка коллагена и эластина — двух ключевых компонентов, отвечающих за плотность и упругость кожи. Добавим к этому обезвоживание, малоподвижный образ жизни, резкие диеты — и результат не заставит себя ждать.

Также дряблость может быть связана с солнечным повреждением, нарушением кровообращения или даже неправильным питанием, бедным на белок и антиоксиданты.

Что реально помогает

  • Питание и вода. Вода и белки — базовый строительный материал кожи. Увеличьте количество овощей, орехов, рыбы и зелени.
  • Контрастный душ и массаж. Стимулирует кровообращение и «будит» кожу.
  • Физическая активность. Йога, плавание, силовые тренировки помогают подтянуть ткани изнутри.
  • Уход. Используйте кремы и сыворотки с ретинолом, витамином С и пептидами.
  • Салонные процедуры. LPG-массаж, RF-лифтинг, миостимуляция — отличное дополнение к домашнему уходу.

Дряблая кожа — не приговор. Грамотный подход, регулярный уход и немного терпения помогут вернуть телу гладкость и упругость. Начните с малого уже сегодня — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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