Вертикальная упаковка: почему это лучший способ собрать чемодан

Для экономии места и времени при упаковке чемодана можно воспользоваться методом, который предлагают французские блоггеры Джимми и Лора. Этот способ позволяет упорядочить вещи и предотвратить появление складок на одежде.
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Багаж
Разместите чемодан вертикально: поставьте чемодан на колёса, а не на спинку. Это поможет лучше использовать пространство внутри.
Начните с нижней части чемодана: сначала сложите одежду, опираясь на нижнюю часть чемодана, около колёс. Это освободит больше места для верхних слоёв.
Складывайте одежду вертикально: вместо традиционного горизонтального сложения, повесьте одежду вертикально. Это позволит разместить больше вещей и сохранить их форму.
Упорядочивайте вещи снизу вверх: аккуратно раскладывайте и упорядочивайте одежду, начиная с нижнего слоя и двигаясь вверх. Это поможет избежать беспорядка и облегчит доступ к вещам.
Используйте этот метод для быстрого восстановления одежды: если вам нужно быстро найти определённую вещь, вы сможете легко восстановить её, не снимая полностью.
Предотвратите появление складок: вертикальное размещение одежды поможет избежать появления складок, что особенно важно для деликатных вещей, пишет Femme Actuelle.
Уточнения
Чемода́н (от перс. جامه دان джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.