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Подобрать идеальной тональный крем онлайн — легко! Главное знать эту хитрость

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Покупка тонального крема онлайн без возможности протестировать оттенок — настоящий квест. Но не стоит бояться промахнуться. Современные технологии, грамотный подход и несколько проверенных лайфхаков помогут выбрать идеальный тон, не выходя из дома.

Тональный крем
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тональный крем

Определи подтон своей кожи

Первый шаг — понять, какой у тебя подтон: холодный, тёплый или нейтральный. Простой тест — посмотри на вены на запястье. Голубые и фиолетовые указывают на холодный подтон, зелёные — на тёплый. Если определить сложно — скорее всего, у вас нейтральный.

Используй онлайн-сервисы подбора оттенка

Многие бренды предлагают виртуальные примерки и поиск тонального средства по другому продукту, который вам подходил. Популярные платформы, вроде Findation или Match My Makeup, помогут найти схожий оттенок по известному вам тону.

Всегда читай отзывы и смотри свотчи

Отзывы с фото — золото онлайн-шопинга. Особенно, если девушки указывают тип кожи, подтон и наносят средство на лицо при дневном освещении. Свотчи на коже, а не просто цвет в тюбике, помогут понять реальный оттенок.

Обращай внимание на описания оттенков

Производители часто пишут, для какого подтона и тона кожи предназначен продукт. Слова вроде "beige", "ivory", "porcelain" и "golden" — это ключи, которые помогут понять, тёплый или холодный тон перед тобой.

Выбор тонального крема онлайн — не такая уж сложная задача, если вооружиться знаниями. Немного наблюдательности, несколько полезных сервисов и вдумчивый подход — и ваш тон окажется идеальным с первого раза.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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