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Весенний гардероб без скучных оттенков: три способа сменить чёрный цвет на более жизнерадостный

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Нейтральные цвета часто пользуются популярностью, но если вы, как и многие, предпочитаете черный и хотите добавить ярких красок в свой гардероб с приходом весны, вот несколько советов от стилиста.

Девушка в красном
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в красном

С наступлением солнечных дней многие не готовы отказаться от тёмных вещей, особенно от черного цвета, который ассоциируется с элегантностью. Однако с приходом тепла возникает желание разнообразить свой гардероб более яркими оттенками. Чтобы сделать это легко и стильно, стилисты, которых цитирует Femme Actuelle, предлагают три простых и эффективных способа.

  1. Сделайте акцент на аксессуарах. Аксессуары — отличный способ добавить цвет в ваш образ. Можно выбрать яркую сумочку, шарф или обувь, чтобы оживить нейтральный наряд. Стилист рекомендует избегать сочетания ярких аксессуаров с черными вещами для постепенного привыкания к более светлым оттенкам. Например, попробуйте надеть серый, коричневый или бежевый наряд и дополнить его ярким аксессуаром.
  2. Используйте цветовой круг. Для понимания, какие цвета лучше сочетаются друг с другом, можно воспользоваться цветовым кругом. Оттенки, расположенные рядом на круге, создают гармоничные и изысканные комбинации. Например, зеленый и синий хорошо сочетаются между собой. Если вы предпочитаете экспериментировать, попробуйте сочетать дополнительные цвета — те, что находятся напротив друг друга на цветовом круге. Например, синий и оранжевый или красный и зеленый. Но если вы не уверены в своих силах, начните с более светлых и менее насыщенных тонов.
  3. Создайте монохромный образ. Для любителей темных цветов монохромные образы могут стать отличным решением. Одевтесь в один цвет с головы до ног, чтобы создать стильный и элегантный образ. Не обязательно, чтобы обувь и сумка были того же цвета, но это добавит завершенности вашему наряду.

Уточнения

Гардероб (фр. garder — «хранить», фр. robe — «платье, одежда») — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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