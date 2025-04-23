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Охладите кожу — и выглядите моложе: секрет летнего ухода, о котором мало кто знает

2:08
Моя семья » Красота и стиль

С приходом лета кожа сталкивается с настоящим стрессом: жара, пот, усиленная работа сальных желёз, обострение чувствительности. Именно в это время особенно важен правильный и комфортный уход. Один из лучших помощников — косметика с охлаждающим эффектом. Но зачем она нужна и действительно ли помогает? Давайте разберёмся.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Холодные текстуры: что это вообще такое?

Охлаждающие текстуры — это кремы, гели, маски и сыворотки, которые при нанесении дарят коже ощущение прохлады. Эффект может достигаться за счёт ингредиентов (например, ментола, огурца, алоэ вера) или физического охлаждения — если продукт предварительно хранился в холодильнике.

Почему стоит добавить охлаждение в летний уход

  1. Снижение отёков: холод способствует сужению сосудов и уменьшению отёчности, особенно в области глаз.
  2. Успокоение кожи: после солнечного воздействия кожа нуждается в восстановлении — охлаждающие средства помогают быстрее снять раздражение и покраснение.
  3. Матирование и свежесть: гелеобразные, холодные формулы чаще всего легко впитываются, не перегружают кожу и отлично контролируют блеск.
  4. Тонус и упругость: лёгкий холод стимулирует микроциркуляцию, а значит — кожа выглядит более упругой и здоровой.

Что и как использовать?

Храните в холодильнике гелевые маски, патчи, мист и даже некоторые сыворотки. Выбирайте средства с алоэ, мятой, арбузом или зелёным чаем — они идеально подходят для жаркого сезона. И не забудьте про термальную воду — она тоже может освежить и охладить кожу в течение дня.

Лето должно быть прохладным — хотя бы для кожи

Холодные текстуры — не просто каприз, а действительно полезный элемент летнего ухода. Они помогают коже легче пережить жару, дольше сохранять свежий вид и минимизировать негативные последствия солнца. Освежитесь с пользой!

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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