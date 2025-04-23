Раскрыт секрет гардероба модных икон: они воруют одежду у мужчин

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода давно стерла границы между женским и мужским гардеробом. Многие девушки сегодня с удовольствием носят пиджаки оверсайз, рубашки с мужского плеча и даже брюки свободного кроя. Но как при этом сохранить женственность и не превратиться в «друга в джинсах»? Разбираемся вместе.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка в очках

Правильный баланс

Главный секрет — в умении сочетать мужские элементы с женственными деталями. Например, свободный мужской пиджак отлично смотрится с облегающим топом или шёлковой блузкой. Добавьте туфли на каблуке и аккуратные аксессуары — и образ заиграет.

Аксессуары решают всё

Мужская одежда часто имеет строгий и лаконичный крой, поэтому аксессуары помогут «смягчить» силуэт. Серьги-кольца, шёлковый платок, клатч или яркая помада моментально сделают образ более женственным. Не бойтесь экспериментировать — именно на контрасте рождается стиль.

Игра с фактурами и тканями

Чтобы мужские вещи выглядели женственно, важно правильно подобрать текстуры. Шерстяной мужской пиджак можно надеть с кружевным платьем, а грубые ботинки — с воздушной юбкой. Контраст материалов делает образ не только стильным, но и многослойным, что особенно актуально в прохладное время года.

Цвет имеет значение

Мужской гардероб часто выполнен в нейтральных оттенках: сером, чёрном, бежевом. Используйте это как базу, добавляя яркие женственные акценты — розовый, красный, лавандовый. Даже обычная белая мужская рубашка заиграет новыми красками, если подвязать её узлом и дополнить яркой помадой.

Носить мужские вещи и выглядеть при этом женственно — искусство, но вполне освоимое. Главное — помнить про баланс, играть с формами, цветами и текстурами. Смелость и чувство стиля — ваши лучшие союзники!

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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