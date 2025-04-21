Этот секрет о косметике опасен для вашего здоровья. Уже выбросили старую косметику

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Никто не любит расставаться с любимой помадой или румянами, но правда в том, что у косметики есть свой срок годности, и это важно учитывать для здоровья вашей кожи. Как бы нам ни хотелось, чтобы наши любимые средства прослужили вечно, со временем их эффективность снижается, а использование продуктов с истекшим сроком годности может навредить.

Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Косметика

Когда косметика становится опасной

Если вы задаетесь вопросом, можно ли продолжать пользоваться косметикой, которая уже давно стоит на полке, присмотритесь к ее состоянию. Изменение запаха или текстуры — явный сигнал того, что продукт пора выкинуть. Даже если это любимое средство, если оно изменилось, на здоровье это скажется.

Дерматолог Света Рай, эксперт Doctify, объясняет, что с истечением срока годности косметика теряет свою эффективность: "Некоторые кремы теряют активные ингредиенты, и они уже не работают должным образом, а могут даже вызвать раздражение кожи". Более того, при порче косметики некоторые химические вещества могут стать вредными для кожи, хотя сами по себе они не опасны, но продукты разложения могут быть.

Как хранить косметику, чтобы она прослужила дольше

Хранение косметики играет не меньшую роль, чем срок годности. Особенно это важно для средств, содержащих витамин С. Доктор Рай рекомендует хранить косметику в прохладном и сухом месте. Влага и высокая температура способствуют размножению бактерий и ускоряют разложение активных компонентов, что делает средство менее эффективным.

Как долго можно пользоваться косметикой после вскрытия

Обычно косметику нужно использовать в течение двух-тринадцати месяцев с момента открытия упаковки. На каждом продукте есть символ ПАО (период после вскрытия) — открытая банка с цифрой, которая указывает, сколько месяцев средство безопасно использовать после вскрытия. Превышение этого срока может снизить эффективность продукта и даже вызвать раздражение.

Когда косметика становится опасной для вашей кожи

Если вы продолжаете использовать средства после того, как они потеряли свою эффективность, они могут не только не выполнять свою задачу, но и вызвать неприятные последствия для кожи. Выкидывать старую косметику — это не просто уборка в косметичке, это забота о своем здоровье.

Не ждите, пока средство начнет вам вредить. Прислушивайтесь к сигналам, которые подает косметика, и не забывайте проверять срок годности.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.