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Одна ложка масла, которая сотрёт не только макияж, но и усталость с лица

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Кожа — не просто оболочка. Это отражение сна, питания, стресса и даже ваших привычек перед сном. И никакой тональный крем не замаскирует то, что происходит внутри. Настоящее сияние — не от хайлайтера, а от заботы.

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кокосовое масло

Очищение как ритуал, а не спешка

Макияж подчеркивает красоту. Но если не смыть его правильно, он становится врагом. Очищение — не последний шаг дня, а первый шаг к здоровой коже. Простой ватный диск с агрессивной пенкой? Забудьте. Есть способ мягче — и эффективнее.

Кокосовое масло: да, прямо из кухни — в косметичку

Если вы хотите что-то натуральное и действенное, кокосовое масло — настоящая находка. Его нежная, маслянистая текстура растворяет даже стойкий макияж: водостойкую тушь, подводку и тон с SPF. И при этом оно не просто очищает, а питает и смягчает кожу, словно делает массаж успокоения.

"Это как бальзам после шумного дня — для вашей кожи", — говорят те, кто попробовал.

Кокосовое масло обладает антибактериальными свойствами и подходит даже чувствительной коже. Но есть нюанс: если у вас жирная или проблемная кожа, начните с теста на небольшом участке.

Как использовать? Всё просто:

  • Небольшое количество масла растопите между пальцами.
  • Нанесите на сухую кожу круговыми движениями.
  • Снимите остатки влажным диском или мягкой тканью.
  • И всё. Без химии, без жжения в глазах — только мягкость, питание и чистота.

Кожа скажет вам "спасибо"

Натуральный уход начинается с малого — с одного вечернего выбора. И возможно, с привычки, которая изменит всё.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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