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Домашняя эпиляция лазером: мы нашли подводные камни, о которых молчат

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Лазерная эпиляция — давно не новинка, а привычная бьюти-процедура. Сегодня на рынке всё больше домашних аппаратов, обещающих гладкую кожу без боли и затрат на салоны. Но действительно ли они эффективны и безопасны?

Лазерная эпиляция
Фото: commons.wikimedia.org by Amaregenmed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лазерная эпиляция

Как работают домашние лазеры

Большинство домашних аппаратов — это IPL (интенсивный импульсный свет), а не чистый лазер. Они воздействуют на меланин в волосах, разрушая его и препятствуя росту. Устройства обладают меньшей мощностью, чем салонные, чтобы избежать ожогов и других рисков при использовании без профессионального контроля.

Плюсы: удобно, быстро, экономично

Главное преимущество — удобство. Процедуру можно делать в любое время, не выходя из дома. Регулярное использование действительно может сократить рост волос, особенно у людей со светлой кожей и тёмными волосами. Финансово — это выгоднее, чем курс в салоне.

Минусы: не для всех и не сразу

Однако не всё так идеально. Эффект заметен только при регулярном использовании — ждать моментального результата не стоит. Кроме того, такие аппараты не подойдут обладателям смуглой кожи или светлых/седых волос — риск ожога или просто нулевой эффект. Также есть противопоказания: беременность, кожные заболевания, варикоз и приём определённых препаратов.

Стоит ли доверять?

Если подойти с умом — да. Главное — внимательно читать инструкцию, соблюдать интервалы между процедурами и не пытаться «ускорить» эффект увеличением мощности. Также желательно проконсультироваться с дерматологом перед покупкой.

Домашний лазер может стать достойной альтернативой салонной эпиляции, но только при ответственном подходе. Он работает, но требует терпения и дисциплины. Если вы готовы — гладкая кожа вполне реальна без визитов в клинику.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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