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Главная ошибка при выборе нюдовой помады: вы точно её допускаете

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Нюдовая помада — универсальный выбор для любого макияжа. Но далеко не каждая «естественная» помада подчёркивает внешность: неправильно подобранный оттенок может «потеряться» на лице, сделать улыбку тусклой, а взгляд — уставшим. Разберёмся, как подобрать идеальный нюд с учётом цвета зубов и глаз.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

Оттенок зубов: почему это важно

Цвет помады напрямую влияет на то, как воспринимается белизна улыбки.

  • Тёплый подтон зубов (слегка желтоватый): избегайте бежевых и карамельных помад с жёлтым подтоном. Лучше подойдут холодные розовые, персиковые или пыльно-розовые нюды. Они нейтрализуют желтизну.
  • Холодный подтон (естественно белые или отбеленные зубы): можно смело выбирать бежево-кофейные и персиковые оттенки — они не искажают цвет эмали.
  • Серый подтон зубов: в этом случае важно избегать коричневых нюдов и пробовать более нейтральные розовые или лососёвые оттенки.

Цвет глаз: делаем акцент

Нюд может подчеркнуть природный цвет глаз, если подобрать его грамотно:

  • Голубые глаза: светло-розовые, персиковые и карамельные нюды придадут взгляду свежесть.
  • Зелёные глаза: отлично работают нюды с тёплым розовым или коралловым подтоном.
  • Карие глаза: глубокие кофейные и бежево-розовые нюды создают гармонию и делают взгляд ярче.
  • Серые глаза: лучше выбирать нюды с холодным розовым или лавандовым оттенком.

Учитывая цвет зубов и глаз, вы сможете выбрать такой оттенок, который подчеркнёт вашу красоту, придаст улыбке сияние и сделает взгляд выразительнее. Главное — не бояться пробовать и подбирать помаду под себя.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. Состоит из красок, воска, спермацета, вазелинового масла, масла-какао, ароматических и других веществ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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