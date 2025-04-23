Главная ошибка при выборе нюдовой помады: вы точно её допускаете

Нюдовая помада — универсальный выбор для любого макияжа. Но далеко не каждая «естественная» помада подчёркивает внешность: неправильно подобранный оттенок может «потеряться» на лице, сделать улыбку тусклой, а взгляд — уставшим. Разберёмся, как подобрать идеальный нюд с учётом цвета зубов и глаз.
Цвет помады напрямую влияет на то, как воспринимается белизна улыбки.
Нюд может подчеркнуть природный цвет глаз, если подобрать его грамотно:
Учитывая цвет зубов и глаз, вы сможете выбрать такой оттенок, который подчеркнёт вашу красоту, придаст улыбке сияние и сделает взгляд выразительнее. Главное — не бояться пробовать и подбирать помаду под себя.
Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. Состоит из красок, воска, спермацета, вазелинового масла, масла-какао, ароматических и других веществ.
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