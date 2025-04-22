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Целлюлит исчезает, тело тает: шок-результаты LPG-массажа

1:59
Моя семья » Красота и стиль

LPG-массаж — это одна из самых популярных аппаратных процедур для тела. Обещания звучат соблазнительно: минус сантиметры, упругая кожа и видимый лифтинг без боли и восстановления. Но прежде чем записаться на курс, важно разобраться, как работает технология и кому она действительно подходит.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Что такое LPG-массаж?

LPG (LipoMassage) — это вакуумно-роликовый массаж, который стимулирует лимфоток, улучшает циркуляцию крови и активизирует выработку коллагена. Во время процедуры специальный аппарат втягивает кожу и обрабатывает её с помощью моторизованных роликов. Это создает эффект глубокого массажа, без ручного воздействия.

Основные эффекты LPG-массажа

  • Уменьшение объёмов — особенно в области живота, бёдер и рук.
  • Выраженный лифтинг — кожа становится более подтянутой и упругой.
  • Борьба с целлюлитом — «апельсиновая корка» становится менее заметной.
  • Детокс-эффект — улучшается лимфоотток и выводятся токсины.

Противопоказания

Несмотря на эффективность, LPG-массаж подходит не всем. От процедуры лучше отказаться, если у вас:

  • Варикоз в стадии обострения
  • Онкология
  • Беременность
  • Кожные заболевания в зоне воздействия
  • Острые воспаления

Перед началом курса важно проконсультироваться с врачом или косметологом.

Как подготовиться к курсу?

  1. Пейте больше воды — это усилит эффект лимфодренажа.
  2. Не ешьте за час до процедуры.
  3. Наденьте специальный костюм для LPG — он нужен для гигиены и лучшего скольжения роликов.

LPG-массаж — это не просто модная процедура, а работающий инструмент для коррекции фигуры и омоложения. Главное — подходить к курсу осознанно, с учётом всех противопоказаний. Тогда эффект действительно порадует — как в зеркале, так и на весах.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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