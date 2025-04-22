Целлюлит исчезает, тело тает: шок-результаты LPG-массажа

LPG-массаж — это одна из самых популярных аппаратных процедур для тела. Обещания звучат соблазнительно: минус сантиметры, упругая кожа и видимый лифтинг без боли и восстановления. Но прежде чем записаться на курс, важно разобраться, как работает технология и кому она действительно подходит.
LPG (LipoMassage) — это вакуумно-роликовый массаж, который стимулирует лимфоток, улучшает циркуляцию крови и активизирует выработку коллагена. Во время процедуры специальный аппарат втягивает кожу и обрабатывает её с помощью моторизованных роликов. Это создает эффект глубокого массажа, без ручного воздействия.
Несмотря на эффективность, LPG-массаж подходит не всем. От процедуры лучше отказаться, если у вас:
Перед началом курса важно проконсультироваться с врачом или косметологом.
LPG-массаж — это не просто модная процедура, а работающий инструмент для коррекции фигуры и омоложения. Главное — подходить к курсу осознанно, с учётом всех противопоказаний. Тогда эффект действительно порадует — как в зеркале, так и на весах.
Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
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