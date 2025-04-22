Этот трюк с сывороткой и SPF спасёт вашу кожу от старения

Сыворотка и солнцезащитный крем — два главных союзника вашей кожи в дневном уходе. Первый насыщает дерму активными компонентами, второй защищает от преждевременного старения. Но как правильно их сочетать, чтобы оба средства работали на 100%? Разбираемся!
Сыворотка с витамином C, ниацинамидом или гиалуроновой кислотой работает на уровне дермы, усиливая увлажнение, осветление и упругость кожи. Однако без SPF все усилия могут оказаться напрасными — ультрафиолет разрушает коллаген и провоцирует пигментацию. Только совместное применение этих средств даёт видимый эффект и надёжную защиту.
Правильная последовательность — ключ к эффективности.
Важно: не смешивайте сыворотку и SPF вместе — это снижает эффективность обоих продуктов.
Не все активы дружат с солнцем. Например:
Сыворотка и SPF — это не выбор, а грамотный дуэт. Их правильное применение поможет коже сиять, быть упругой и защищённой. Не ленитесь соблюдать этапы ухода — и результат не заставит себя ждать.
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
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