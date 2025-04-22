Этот трюк с сывороткой и SPF спасёт вашу кожу от старения

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Сыворотка и солнцезащитный крем — два главных союзника вашей кожи в дневном уходе. Первый насыщает дерму активными компонентами, второй защищает от преждевременного старения. Но как правильно их сочетать, чтобы оба средства работали на 100%? Разбираемся!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Почему важно сочетать сыворотку и SPF

Сыворотка с витамином C, ниацинамидом или гиалуроновой кислотой работает на уровне дермы, усиливая увлажнение, осветление и упругость кожи. Однако без SPF все усилия могут оказаться напрасными — ультрафиолет разрушает коллаген и провоцирует пигментацию. Только совместное применение этих средств даёт видимый эффект и надёжную защиту.

Что наносить первым?

Правильная последовательность — ключ к эффективности.

Сначала — сыворотка. Лёгкая текстура и активные компоненты должны попасть напрямую в кожу. Через 2–3 минуты — увлажняющий крем (по необходимости). Он создаёт барьер и «запечатывает» активные вещества. Затем — SPF. Обязательно в последнюю очередь, так как именно он должен оставаться на поверхности и отражать ультрафиолет.

Важно: не смешивайте сыворотку и SPF вместе — это снижает эффективность обоих продуктов.

Какие компоненты несовместимы с солнцем

Не все активы дружат с солнцем. Например:

Ретинол и кислоты — лучше использовать только на ночь.

— лучше использовать только на ночь. Витамин C — отличная опция на утро, но только при условии использования SPF 30+.

— отличная опция на утро, но только при условии использования SPF 30+. Ниацинамид — универсальный компонент, подходит для дневного ухода.

Сыворотка и SPF — это не выбор, а грамотный дуэт. Их правильное применение поможет коже сиять, быть упругой и защищённой. Не ленитесь соблюдать этапы ухода — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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