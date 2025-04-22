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Корейская косметика может навредить! Вот как понять, что она вам не подходит

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Корейский уход за кожей захватил бьюти-мир своими 10-ступенчатыми ритуалами, эффектом «стеклянной кожи» и милыми упаковками. Он обещает сияние, увлажнение и здоровье кожи. Но подходит ли он именно вам? Несмотря на популярность, этот подход работает не для всех. Давайте разберём тревожные признаки, которые подсказывают, что пора искать альтернативу.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Слишком много шагов — кожа в стрессе

Если после корейского ухода кожа стала капризной, появились покраснения, шелушения или высыпания, это тревожный сигнал. Многоступенчатая система может перегружать кожу, особенно чувствительную. Вместо пользы — раздражение и нарушенный защитный барьер.

Увлажнение вместо очищения?

Корейский уход делает акцент на увлажнение. Но если ваша кожа склонна к жирности или акне, переувлажнение может спровоцировать закупорку пор и высыпания. Если вы заметили, что лоб или подбородок стали блестеть больше обычного, возможно, это не ваш путь.

Слишком много ароматов и активов

Многие корейские средства содержат отдушки, эфирные масла и фруктовые кислоты. Это красиво, приятно пахнет, но может раздражать чувствительную или аллергичную кожу. Если после применения вы ощущаете зуд, покраснение или стянутость — стоит пересмотреть уход.

Не работает на вашей коже

Вы строго соблюдаете все шаги, но не видите «вау-эффекта»? Возможно, ваша кожа просто не нуждается в таком интенсивном уходе. Иногда минимализм работает лучше. Особенно это касается зрелой, сухой или чувствительной кожи, которая предпочитает более насыщенные, но простые формулы.

Корейский уход — это не универсальное решение. Он может быть эффективен, но не для всех типов кожи и не в любом климате. Если ты замечаешь дискомфорт, высыпания или отсутствие результата — это подсказка от вашей кожи. Прислушайтесь к ней и выберите то, что работает лично для вас.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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