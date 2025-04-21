Эта зона стареет первой — и ты не делаешь для неё почти ничего

Шея — настоящая предательница: пока ты заботливо ухаживаешь за лицом, она первой выдаёт возраст. Морщины, пигментные пятна, провисание — всё это появляется здесь раньше, чем ты успеваешь сказать "сыворотка".
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Двойной подбородок
Враги красивой шеи: привычки, от которых стоит отказаться
Смартфон в руки — и шея вниз. Это уже называют "техношеей". Часы в согнутом положении приводят к появлению горизонтальных морщин.
Неправильная подушка. Слишком высокая или жёсткая — и ты буквально спишь на складках, которые однажды останутся с тобой навсегда.
Игнор солнцезащиты. Шея — под открытым солнцем почти всегда, но кремом её мажут редко. УФ-лучи мстят пигментацией и сухостью.
Духи прямо на кожу. Многие содержат спирт и фотосенсибилизаторы — это как выдать своей коже билет на экспресс-старение.
Забытая зона в уходе. Ты наносишь крем до подбородка? Пора это прекратить. Шея — часть лица, и ей тоже нужен полноценный уход.
Почему шея стареет быстрее
Кожа здесь тоньше, чем на лице, а коллагена и эластина в ней меньше.
Почти нет сальных желёз, значит — меньше естественного увлажнения.
Она всегда на виду и под ударом — от солнца до загрязнений.
Постоянные движения (повороты, наклоны головы) вызывают механический стресс.
С возрастом истончается жировая прослойка, и появляется то, чего мы все боимся — двойной подбородок.
Что делать
Добавь шею в ежедневный уход. Используй увлажняющие и укрепляющие средства с пептидами и антиоксидантами. И не забывай: красивая осанка — это тоже лифтинг.
Уточнения
Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.