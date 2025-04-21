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Эта зона стареет первой — и ты не делаешь для неё почти ничего

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Шея — настоящая предательница: пока ты заботливо ухаживаешь за лицом, она первой выдаёт возраст. Морщины, пигментные пятна, провисание — всё это появляется здесь раньше, чем ты успеваешь сказать "сыворотка".

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Враги красивой шеи: привычки, от которых стоит отказаться

  • Смартфон в руки — и шея вниз.
    Это уже называют "техношеей". Часы в согнутом положении приводят к появлению горизонтальных морщин.
  • Неправильная подушка.
    Слишком высокая или жёсткая — и ты буквально спишь на складках, которые однажды останутся с тобой навсегда.
  • Игнор солнцезащиты.
    Шея — под открытым солнцем почти всегда, но кремом её мажут редко. УФ-лучи мстят пигментацией и сухостью.
  • Духи прямо на кожу.
    Многие содержат спирт и фотосенсибилизаторы — это как выдать своей коже билет на экспресс-старение.
  • Забытая зона в уходе.
    Ты наносишь крем до подбородка? Пора это прекратить. Шея — часть лица, и ей тоже нужен полноценный уход.

Почему шея стареет быстрее

  • Кожа здесь тоньше, чем на лице, а коллагена и эластина в ней меньше.
  • Почти нет сальных желёз, значит — меньше естественного увлажнения.
  • Она всегда на виду и под ударом — от солнца до загрязнений.
  • Постоянные движения (повороты, наклоны головы) вызывают механический стресс.
  • С возрастом истончается жировая прослойка, и появляется то, чего мы все боимся — двойной подбородок.

Что делать

Добавь шею в ежедневный уход. Используй увлажняющие и укрепляющие средства с пептидами и антиоксидантами. И не забывай: красивая осанка — это тоже лифтинг.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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