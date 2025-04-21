Эта зона стареет первой — и ты не делаешь для неё почти ничего

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шея — настоящая предательница: пока ты заботливо ухаживаешь за лицом, она первой выдаёт возраст. Морщины, пигментные пятна, провисание — всё это появляется здесь раньше, чем ты успеваешь сказать "сыворотка".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

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Почему шея стареет быстрее

Кожа здесь тоньше, чем на лице, а коллагена и эластина в ней меньше.

Почти нет сальных желёз, значит — меньше естественного увлажнения.

Она всегда на виду и под ударом — от солнца до загрязнений.

Постоянные движения (повороты, наклоны головы) вызывают механический стресс.

С возрастом истончается жировая прослойка, и появляется то, чего мы все боимся — двойной подбородок.

Что делать

Добавь шею в ежедневный уход. Используй увлажняющие и укрепляющие средства с пептидами и антиоксидантами. И не забывай: красивая осанка — это тоже лифтинг.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.



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