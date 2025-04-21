Снятие гель-лака, как операция спецназа: один неверный шаг — и ногти в заложниках

Кажется, что удержаться невозможно — покрытие начинает отходить по краям, и рука сама тянется его содрать. Знакомо? Увы, это одна из самых вредных привычек: после таких экспериментов ногти становятся ломкими, тонкими и уязвимыми. Если ты устала восстанавливать их после каждой попытки "самоудаления", пора сменить подход.
Слой геля крепко сцепляется с ногтевой пластиной. Когда ты его срываешь, заодно отрываются и верхние слои самого ногтя. Отсюда — сухость, расслоение и вечная потребность в укрепляющих средствах.
Идеальный вариант — доверить снятие покрытия мастеру. Но если выбраться в салон не получается, есть безопасный способ провести процедуру дома.
Домашнее снятие геля: пошаговая инструкция
Маникюрный эксперт Лора Маларки говорит:
"Удалять гель только фрезой или пилкой можно, но в домашних условиях это рискованно. Без опыта легко повредить ноготь. Лучше использовать ацетон и осторожность".
Запомни главное:
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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