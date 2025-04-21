Снятие гель-лака, как операция спецназа: один неверный шаг — и ногти в заложниках

Кажется, что удержаться невозможно — покрытие начинает отходить по краям, и рука сама тянется его содрать. Знакомо? Увы, это одна из самых вредных привычек: после таких экспериментов ногти становятся ломкими, тонкими и уязвимыми. Если ты устала восстанавливать их после каждой попытки "самоудаления", пора сменить подход.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Блестящий лак для ногтей

Почему нельзя сдирать гель-лак

Слой геля крепко сцепляется с ногтевой пластиной. Когда ты его срываешь, заодно отрываются и верхние слои самого ногтя. Отсюда — сухость, расслоение и вечная потребность в укрепляющих средствах.

Когда нет времени на салон

Идеальный вариант — доверить снятие покрытия мастеру. Но если выбраться в салон не получается, есть безопасный способ провести процедуру дома.

Домашнее снятие геля: пошаговая инструкция

Подготовка. Сначала спили верхний блеск с поверхности ногтя — это ускорит процесс растворения. Ацетоновое замачивание. Смочи половинку ватного диска ацетоном, приложи к ногтю и оберни фольгой. Оставь на 15-20 минут. Усиление эффекта. Чтобы ускорить процесс, можно слегка нагреть ацетон. Но не в микроволновке и не на плите! Положи ёмкость с ацетоном в миску с горячей водой — этого достаточно. Удаление. Сними фольгу и протри ногти остатками ацетона. Остатки геля можно аккуратно спилить. Повтор при необходимости. Если гель снялся не до конца, повтори процедуру. Финальный штрих. Отшлифуй ногти мелкой пилкой и нанеси средство с кератином для восстановления.

Важное предупреждение

Маникюрный эксперт Лора Маларки говорит:

"Удалять гель только фрезой или пилкой можно, но в домашних условиях это рискованно. Без опыта легко повредить ноготь. Лучше использовать ацетон и осторожность".

Запомни главное:

Не сдирай гель — даже если очень хочется.

Используй ацетон и фольгу — это безопасно.

Никогда не подогревай ацетон на открытом огне!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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