Маникюр, который гипнотизирует: невозможно не рассматривать — даже на совещании

Скучные ногти — это не про весну 2025. Настоящий тренд — 3D-дизайны, которые хочется не только разглядывать, но и трогать. Эти маникюры не просто про красоту — они про текстуру, эффект "вау" и ощущение, что ногти стали арт-объектом.
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Девушка делает маникюр
Вот 10+ идей, которые стоит попробовать, если хочется чего-то по-настоящему необычного.
Абстрактные капли
Просто капля геля, растянутая в произвольной форме, — и уже не хочется ничего другого. Минималистично, дерзко и легко повторить.
Перламутровый арт
Жемчужно-белый объемный дизайн смотрится как произведение искусства. Лучше доверить его опытному мастеру — результат будет стоить всех усилий.
Эффект капель воды
Простые гелевые капельки создают иллюзию дождя. Лёгкий и весенний образ, который легко сделать даже дома.
Жемчуг
Бетина Голдштейн доказала: жемчуг — это не скучно. Особенно если добавить его на серебряную подложку — получится изысканный контраст.
Жемчужный френч
Мини-украшения на кончиках ногтей — элегантная альтернатива классике. Стильно, нежно и совсем не банально.
Расплавленный металл
Любишь серебро? Тогда этот маникюр точно твой: гель словно стекает, создавая металлические завитки на ногтях.
3D-бархат
Акриловая пудра и матовое покрытие делают ногти визуально мягкими. Хочется потрогать — и не отпускать.
Матовые завитки
Хром + матовость = нейтральный, но сложный образ. Особенно хорош на нежно-розовой основе.
Ртутные капли
Нанеси капли геля и немного серебряной втирки — и ногти начинают напоминать капли ртути. Просто и эффектно.
Маникюр-сокровище
Золото, стразы, гелевые вставки — когда хочется сразу всё. Маникюр, достойный сокровищницы.
Смешай текстуры
Капли, жемчуг, металл, пудра — кто сказал, что надо выбирать одно? Комбинируй и создавай свой стиль.
Уточнения
Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.