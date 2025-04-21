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Маникюр, который гипнотизирует: невозможно не рассматривать — даже на совещании

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Скучные ногти — это не про весну 2025. Настоящий тренд — 3D-дизайны, которые хочется не только разглядывать, но и трогать. Эти маникюры не просто про красоту — они про текстуру, эффект "вау" и ощущение, что ногти стали арт-объектом.

Девушка делает маникюр
Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка делает маникюр

Вот 10+ идей, которые стоит попробовать, если хочется чего-то по-настоящему необычного.

Абстрактные капли

  • Просто капля геля, растянутая в произвольной форме, — и уже не хочется ничего другого. Минималистично, дерзко и легко повторить.

Перламутровый арт

  • Жемчужно-белый объемный дизайн смотрится как произведение искусства. Лучше доверить его опытному мастеру — результат будет стоить всех усилий.

Эффект капель воды

  • Простые гелевые капельки создают иллюзию дождя. Лёгкий и весенний образ, который легко сделать даже дома.

Жемчуг

  • Бетина Голдштейн доказала: жемчуг — это не скучно. Особенно если добавить его на серебряную подложку — получится изысканный контраст.

Жемчужный френч

  • Мини-украшения на кончиках ногтей — элегантная альтернатива классике. Стильно, нежно и совсем не банально.

Расплавленный металл

  • Любишь серебро? Тогда этот маникюр точно твой: гель словно стекает, создавая металлические завитки на ногтях.

3D-бархат

  • Акриловая пудра и матовое покрытие делают ногти визуально мягкими. Хочется потрогать — и не отпускать.

Матовые завитки

  • Хром + матовость = нейтральный, но сложный образ. Особенно хорош на нежно-розовой основе.

Ртутные капли

  • Нанеси капли геля и немного серебряной втирки — и ногти начинают напоминать капли ртути. Просто и эффектно.

Маникюр-сокровище

  • Золото, стразы, гелевые вставки — когда хочется сразу всё. Маникюр, достойный сокровищницы.

Смешай текстуры

  • Капли, жемчуг, металл, пудра — кто сказал, что надо выбирать одно? Комбинируй и создавай свой стиль.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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