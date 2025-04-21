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Прыщ перед свиданием? Один трюк — и никто не заметит

3:04
Моя семья » Красота и стиль

Иногда день начинает валиться с самого утра: будильник не сработал, отражение в зеркале огорчает, а времени на полный макияж катастрофически не хватает. Но даже в таких ситуациях можно выглядеть свежо, если знать пару трюков. Рассказываем, как собрать лицо за пять минут — в лифте, в парке, у зеркала в ресторане и даже перед внезапным селфи.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Утро не задалось? Есть план Б

Ты проспала и уже опаздываешь, а в зеркале — лицо, которое кричит о недосыпе. Что делать? Сделай выбор в пользу тонального средства с легкой текстурой — оно скроет следы усталости и создаст эффект выспавшейся кожи. Наносить можно даже руками, прямо на бегу: главное — равномерно распределить по лицу. Есть еще минутка? Добавь немного хайлайтера и свежую помаду — и ты снова в кадре, будто ничего и не случилось.

Прыщ перед свиданием? Не паниковать

Вот не вовремя — за час до важной встречи на подбородке появляется "вулкан". Главное правило — не трогай! Лучше замаскируй: сначала точечно нанеси плотное средство, подожди, чтобы оно "село", и только потом выравнивай тон по всему лицу. Этот трюк работает куда лучше, чем десять слоев консилера.

Лето и макияж: союз возможен

Жара и косметика — пара с натянутыми отношениями. Если на улице +30, а тебе всё равно нужно выглядеть презентабельно, выбирай тональные средства с бархатистой текстурой без плотного покрытия. Они не забивают поры, дают коже дышать и выглядят естественно. А еще поместятся даже в миниатюрную сумочку — чтобы при необходимости быстро освежить макияж.

Послеофисный сюрприз: "А не пойти ли нам в ресторан?"

Когда коллеги зовут на ужин после работы, а ты — в джинсах и без намека на мейкап, выручит макияж в стиле "no makeup". Легкое выравнивание тона, немного хайлайтера под брови и на скулы, свежий оттенок губ — и вот ты уже не офисный клерк, а загадочная героиня французского кино.

Я не фотогенична: забудь это слово

Когда друзья достают телефон для селфи, а ты боишься выглядеть сонным енотом — значит, пришло время для макияжа с блюр-эффектом. Он выравнивает тон, скрывает мелкие несовершенства и работает лучше фильтров. Секрет в том, чтобы не переборщить: тон должен оставаться легким и живым, а не превращать лицо в маску.

Минимум усилий — максимум эффекта

Иногда достаточно буквально встряхнуться — и снаружи, и внутри. Простая рутина вроде нанесения тона может стать ритуалом: выдохнула, привела себя в порядок — и снова готова к любым поворотам дня. Главное, не забывать, что даже в суматохе ты можешь выглядеть ухоженно. Потому что красота — это не всегда про идеальные стрелки. Иногда — просто про уверенность и умение быстро собраться.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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