Твой кондиционер — твой враг: 5 скрытых признаков, что он работает против тебя

2:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты можешь вложить уйму денег в баночки и флаконы, но волосы всё равно будут "плакать". Как понять, что они буквально просят о помощи и твой уход работает против них? Вот 5 "красных флагов", которые игнорировать нельзя — иначе пострадает и внешний вид, и здоровье локонов.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Кожа головы зудит и шелушится после мытья

Если после нового шампуня кожа головы стала чесаться, плохо промывается или шелушится — забудь о "периоде адаптации". Это явный знак, что средство не твоё. Подобные реакции говорят о дисбалансе в составе — скорее всего, нарушен pH или агрессивные ПАВы сушат кожу. Замени продукт на более деликатный.

Волосы пушатся после кондиционера

Ты всё сделала по инструкции, но волосы вдруг превратились в копну пуха? Проблема может быть в переизбытке ухаживающих компонентов. Некоторые кондиционеры перенасыщают структуру волоса, из-за чего он теряет плотность и начинает пушиться. Это повод сменить продукт на более лёгкий.

Локоны сбиваются в сосульки после маски

Если после маски волосы выглядят несвежими, тяжёлыми, "склеенными" — скорее всего, это средство не подходит твоему типу волос. Такие эффекты могут возникать при избытке силиконов или неподходящих масел. Подбирай формулы, ориентируясь на свой тип волос, а не обещания на упаковке.

Несмываемый уход путает волосы

Вместо мягкости и гладкости — сплошной колтун? Возможно, в твоей "несмывашке" есть компоненты, которые фиксируют укладку, а не ухаживают. Такие средства создают эффект жёстких, спутанных прядей и совершенно не годятся для ежедневного ухода.

Волосы ломаются после маски — и становятся слабее

Маска с протеинами — вещь мощная, но только если в ней есть и липидные компоненты. Если ты нашла в составе только кератин, протеины или аминокислоты — а липидов (масел, сквалана, экстрактов) нет — это может привести к обратному эффекту. Волос утяжеляется, пересушивается и начинает ломаться.

Если ты заметила хотя бы один из этих тревожных сигналов, не стоит откладывать перемены. Волосы — как лакмусовая бумажка: они моментально реагируют на всё, что ты с ними делаешь. Подбери уход, который действительно подходит твоему типу волос, ориентируйся не на рекламу, а на результат. И помни: красивые локоны — это не только про косметику, но и про внимание к деталям.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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