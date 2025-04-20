Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Хотите сияющую кожу без визита к косметологу? Домашнее очищение лица — это не магия, а правильная последовательность простых шагов. Главное — подобрать подходящие средства и не лениться.
Начинаем с базового: удаляем загрязнения и остатки макияжа. Подберите мягкое средство в зависимости от типа кожи:
Нанесите средство, дайте немного "поработать", затем аккуратно смойте тёплой водой.
Один-два раза в неделю устраивайте коже "уборку". Лёгкий скраб с микрогранулами освежит лицо, а натуральные альтернативы — сахар с мёдом или рисовая мука с йогуртом — сделают это ещё мягче. Массируйте кожу круговыми движениями, не давите. Смывайте тёплой водой.
Теперь пора "распарить" лицо. Это поможет открыть поры и усилить эффект от последующего ухода. Сделайте паровую ванночку:
Эти три этапа — залог того, что ваша кожа засияет, как после салона. А вы будете точно знать, какие средства использовали.
Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.