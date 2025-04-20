Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите сияющую кожу без визита к косметологу? Домашнее очищение лица — это не магия, а правильная последовательность простых шагов. Главное — подобрать подходящие средства и не лениться.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Шаг 1. Очищение

Начинаем с базового: удаляем загрязнения и остатки макияжа. Подберите мягкое средство в зависимости от типа кожи:

Для сухой и чувствительной — натуральный мёд;

Для комбинированной — смесь молока и овсянки;

Универсально подойдут пенки, муссы или очищающее молочко.

Нанесите средство, дайте немного "поработать", затем аккуратно смойте тёплой водой.

Шаг 2. Отшелушивание

Один-два раза в неделю устраивайте коже "уборку". Лёгкий скраб с микрогранулами освежит лицо, а натуральные альтернативы — сахар с мёдом или рисовая мука с йогуртом — сделают это ещё мягче. Массируйте кожу круговыми движениями, не давите. Смывайте тёплой водой.

Шаг 3. Раскрытие пор

Теперь пора "распарить" лицо. Это поможет открыть поры и усилить эффект от последующего ухода. Сделайте паровую ванночку:

Вскипятите воду, добавьте эфирное масло (лаванда или чайное дерево подойдут идеально);

Наклонитесь над паром на 20-30 минут, накрыв голову полотенцем.

Если есть домашний парогенератор — отлично, он справится ещё лучше.

Эти три этапа — залог того, что ваша кожа засияет, как после салона. А вы будете точно знать, какие средства использовали.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.