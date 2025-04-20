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Никаких компромиссов: волосы под нож, стиль — в космос

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Иногда перемены начинаются с пары сантиметров. Решение подстричь волосы короче — это не просто новый стиль, а сигнал: пора освежиться и вдохнуть в себя что-то новое. Особенно, если речь идёт о суперкороткой стрижке, которая сейчас снова на пике моды.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Весна 2025 делает ставку на минимализм. На подиумах — ультракороткие стрижки, обрамляющие лицо и подчёркивающие черты. Эта тенденция "чем короче, тем лучше" не только стильная, но и невероятно удобная.

Плюсы очевидны:

  • Быстрая укладка без танцев с феном и муссами
  • Экономия времени на уход
  • Подчёркнутые скулы и чистый контур лица
  • Элегантный, уверенный в себе образ

А ещё - это способ заявить миру:

"Я не боюсь перемен".

Минимум усилий — максимум эффекта

Такая стрижка идеально подойдёт тем, кто устал тратить часы на укладку. Расчесал, встряхнул — и вперёд. Не нужно литров средств для текстуры или фиксации. Всё, что нужно — это чистая форма, острые линии и немного смелости.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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