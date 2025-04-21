Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Звучит как магия: лёг спать — проснулся стройнее. Но на деле — просто хитрость, проверенная временем и желудками. Всё, что нужно, — одна простая привычка перед сном. И да, она действительно работает, особенно если тебе срочно нужно "сбросить" пару килограммов к отпуску или важному событию.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

В чём секрет

Смысл в замене ужина на особое блюдо, которое не только низкокалорийное, но и обладает мощным очищающим эффектом. Речь о свекольной "чистке" — овощ работает как мягкий детокс, выгоняет лишнюю воду и улучшает пищеварение, пока ты спишь.

Рецепт "ночного похудения"

Отвари одну свеклу и натри её на мелкой тёрке

Добавь чайную ложку оливкового масла

Хорошо перемешай и съешь это вместо ужина

После — выпей стакан тёплой воды

Наутро можно ожидать минус 800-1000 грамм — за счёт выведения лишней жидкости и облегчения работы ЖКТ. Главное — не делать это ежедневно, а использовать как экспресс-метод, например, в течение 2-3 дней перед событием.

Почему это работает

Свекла — натуральный "санитар" организма: улучшает отток желчи, чистит кишечник, снижает отёчность. А когда желудок отдыхает от тяжёлой еды ночью, тело переключается на восстановление, а не переваривание ужина.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.