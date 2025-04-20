Эти две ванночки для ног спасают от запаха лучше дезодоранта

Когда ноги подводят — в прямом смысле, — и даже новые носки не спасают от неловкости, на помощь приходят народные средства. Иногда никакой дезодорант не справляется, потому что проблема не снаружи, а внутри — бактерии в поте отлично себя чувствуют в тёплой, влажной среде обуви.
Если тебе надоело краснеть, просто попробуй эти два домашних рецепта. Проверено временем и… стопами.
Что нужно:
2 пакетика чёрного чая
3 стакана кипятка
полведра холодной воды
Завари чай, смешай с холодной водой, чтобы получился тёплый настой. Опусти ноги на 15 минут. Танин и кислоты в чае убивают бактерии, а кожа после процедуры становится суше. Повторяй ванночку ежедневно, пока запах не уйдёт.
Что понадобится:
2 ч. ложки английской (магниевой) соли
полведра тёплой воды
Раствори соль и погрузи ноги в воду на 15 минут. Лучше делать это вечером перед сном. Соль подсушивает кожу, борется с бактериями и расслабляет ноги после долгого дня. Только убедись, что на коже нет ранок или трещин.
Обе процедуры легко встраиваются в рутину и не требуют похода в аптеку или салон. Просто таз, чай или соль — и никаких лишних запахов.
Морская соль - соль, добываемая естественным путём (испарением воды под воздействием Солнца) или выпариванием из морской воды.
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