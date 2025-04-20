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Эти две ванночки для ног спасают от запаха лучше дезодоранта

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Когда ноги подводят — в прямом смысле, — и даже новые носки не спасают от неловкости, на помощь приходят народные средства. Иногда никакой дезодорант не справляется, потому что проблема не снаружи, а внутри — бактерии в поте отлично себя чувствуют в тёплой, влажной среде обуви.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

Если тебе надоело краснеть, просто попробуй эти два домашних рецепта. Проверено временем и… стопами.

Ванночка с чаем — простая и эффективная

Что нужно:

  • 2 пакетика чёрного чая

  • 3 стакана кипятка

  • полведра холодной воды

Завари чай, смешай с холодной водой, чтобы получился тёплый настой. Опусти ноги на 15 минут. Танин и кислоты в чае убивают бактерии, а кожа после процедуры становится суше. Повторяй ванночку ежедневно, пока запах не уйдёт.

Ванночка с английской солью — вечерний ритуал

Что понадобится:

  • 2 ч. ложки английской (магниевой) соли

  • полведра тёплой воды

Раствори соль и погрузи ноги в воду на 15 минут. Лучше делать это вечером перед сном. Соль подсушивает кожу, борется с бактериями и расслабляет ноги после долгого дня. Только убедись, что на коже нет ранок или трещин.

Обе процедуры легко встраиваются в рутину и не требуют похода в аптеку или салон. Просто таз, чай или соль — и никаких лишних запахов.

Уточнения

Морская соль - соль, добываемая естественным путём (испарением воды под воздействием Солнца) или выпариванием из морской воды.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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