Эти две ванночки для ног спасают от запаха лучше дезодоранта

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда ноги подводят — в прямом смысле, — и даже новые носки не спасают от неловкости, на помощь приходят народные средства. Иногда никакой дезодорант не справляется, потому что проблема не снаружи, а внутри — бактерии в поте отлично себя чувствуют в тёплой, влажной среде обуви.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Педикюр

Если тебе надоело краснеть, просто попробуй эти два домашних рецепта. Проверено временем и… стопами.

Ванночка с чаем — простая и эффективная

Что нужно:

2 пакетика чёрного чая

3 стакана кипятка

полведра холодной воды

Завари чай, смешай с холодной водой, чтобы получился тёплый настой. Опусти ноги на 15 минут. Танин и кислоты в чае убивают бактерии, а кожа после процедуры становится суше. Повторяй ванночку ежедневно, пока запах не уйдёт.

Ванночка с английской солью — вечерний ритуал

Что понадобится:

2 ч. ложки английской (магниевой) соли

полведра тёплой воды

Раствори соль и погрузи ноги в воду на 15 минут. Лучше делать это вечером перед сном. Соль подсушивает кожу, борется с бактериями и расслабляет ноги после долгого дня. Только убедись, что на коже нет ранок или трещин.

Обе процедуры легко встраиваются в рутину и не требуют похода в аптеку или салон. Просто таз, чай или соль — и никаких лишних запахов.

Уточнения

Морская соль - соль, добываемая естественным путём (испарением воды под воздействием Солнца) или выпариванием из морской воды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.