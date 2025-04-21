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Отеки приходят не от соли: что ты делаешь не так каждый день

2:00
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Появилась на утро с "подувшим" лицом? Ноги к вечеру словно налились водой? Отеки — не редкость и вовсе не всегда связаны с солёными огурцами на ночь. Иногда за ними стоят совсем неожиданные вещи: от стресса до банального недосыпа.

девушка пьёт чай
Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка пьёт чай

Разбираемся, откуда берётся лишняя жидкость и как её прогнать без вреда для организма.

Что такое отек — и когда он становится проблемой

В норме жидкости в организме — в движении: кровь циркулирует по сосудам, лимфа — по своим путям, а всё вместе слаженно работает. Но если в каком-то участке движение тормозится — возникает отёк.

Виды отеков:

  • Функциональные: возникают из-за внешних причин — сдавливания тканей, недостатка движения или перенапряжения.

  • Патологические: связаны с болезнями почек, сердца или нарушениями работы лимфатической системы.

  • Травматические: появляются как защитная реакция на ушиб или воспаление.

Как проверить, есть ли у тебя склонность к отекам

Нажми пальцами на область голени на пару секунд. Осталась ямка? Это сигнал, что жидкости застаиваются. Лучше не пускать на самотёк — проконсультируйся с врачом: проверь сердце, почки, состав крови.

Что делать, чтобы не отекать

  • Двигайся больше. Даже простая утренняя зарядка или прогулка помогут разогнать лимфу.

  • Следи за питанием. Меньше сладкого, солёного и мучного — они делают жидкости более вязкими и мешают свободному движению.

  • Управляй стрессом. Напряжение и тревожность буквально "зажимают" тело, тормозя отток жидкости.

  • Делай расслабляющие процедуры. Массажи, остеопатия, флоатинг или просто тёплая ванна снимают мышечные спазмы и помогают телу "разжаться".

Иногда секрет лёгкости — не в чудо-таблетках, а в осознанном внимании к телу.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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