Волосы исчезают, как по волшебству: что делает кристалл-депилятор

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гладкость без боли, расходов и раздражения? Звучит как мечта. И именно такую мечту в последние месяцы пытаются реализовать тысячи россиянок, скупая кристаллы-депиляторы — новый бьюти-хит, который внешне напоминает дорогой гаджет, но стоит дешевле бритвы и не требует ни зарядки, ни пены, ни воды.

Фото: flickr.com by Mario A. P., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бритьё ног

Как работает кристалл

Устройство выглядит как кусочек матового стекла и работает за счёт нано-абразивных частиц. Всё просто: водишь кристаллом по сухой коже, волоски скручиваются и срезаются, а заодно происходит пилинг. Эффект — гладкая, шелковистая кожа и никакой щетины на утро.

Почему его так хвалят

Не нужен скраб — кристалл и так полирует кожу.

Не нужно пены, гелей и расходников.

Подходит для домашнего использования, экономит бюджет.

Не тупится и не ржавеет, как бритвы.

Но есть нюансы

Кристалл работает только на отросших волосках - примерно 3-5 мм. То есть гладкость "на каждый день" с ним не получится. Кроме того, он не подходит для чувствительной кожи: растирание может повредить эпидермис, вызвать раздражение или вросшие волосы. Особенно в зоне бикини лучше не экспериментировать.

И да, никакой магии нет: по сути, это более мягкая и эстетичная версия старой доброй пемзы из 90-х. Тогда женщины натирали ноги до блеска обычными камнями из ванны — теперь это называется нано-гаджетом и продаётся с красивой упаковкой.

Уточнения

Депиля́ция (от de и лат. pilus — волос) — временное удаление волосяного покрова.





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