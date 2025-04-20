Не спорт и не диета: вот что на самом деле сжигает вес

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

У каждой из нас есть подруга, которую хочется и обнять, и укусить — она ест всё, что хочет, ни в чём себе не отказывает, не ходит в спортзал, а фигура — как с обложки. В чём её секрет? Спойлер: это не магия и не метаболизм "от природы" (хотя и он играет роль). Всё дело в скрытых, почти невидимых привычках, которые работают на неё каждый день.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Женщина в юбке

1. Они просто ходят… больше всех

Исследования показывают: стройные люди за день проходят в среднем на 5 километров больше, чем те, кто пытается похудеть. Это не тренировка и не прогулка "ради здоровья" — они просто больше передвигаются: сходили в магазин, забежали по делам, поднялись по лестнице вместо лифта. И всё это — ежедневный бонус к метаболизму.

2. Они не сидят спокойно

Они не могут усидеть на месте. То переставляют что-то в доме, то по комнате расхаживают с телефоном в руке. Вроде бы ничего особенного, но даже минимальные телодвижения дают приличный расход калорий. А ещё они не грызут ногти от скуки на диване — потому что им просто скучно не бывает.

3. Их микродвижения — маленькая армия в борьбе за стройность

Незаметная болтанка ногой под столом, активная жестикуляция, кивания, ерзанье на стуле — всё это называется NEAT (non-exercise activity thermogenesis) и помогает сжигать больше калорий, чем ты думаешь. Да, воспроизвести это "по заказу" сложно. Но чем активнее ты в быту, тем выше шанс, что твоя подруга-"ведьма" на самом деле просто очень подвижная.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.



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