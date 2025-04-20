Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плов, который уверенно подашь гостям: чего не делают даже опытные повара
Алкоголь СССР. Что пили советские граждане в 80-х
Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу
Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам
На самом деле не патриот: Чичерина сделала сенсационное заявление о своём отношении к России и обвинила СМИ в клевете
Магматическая шапка — ключ к спасению Земли от катастрофы
Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий
Когтеточка за ноль рублей и пять капель клея — секрет, которым пользуются не все
Что делать, если ваш отпуск превратился в кошмар: права туристов, о которых вы не знали

Не спорт и не диета: вот что на самом деле сжигает вес

1:41
Моя семья » Красота и стиль

У каждой из нас есть подруга, которую хочется и обнять, и укусить — она ест всё, что хочет, ни в чём себе не отказывает, не ходит в спортзал, а фигура — как с обложки. В чём её секрет? Спойлер: это не магия и не метаболизм "от природы" (хотя и он играет роль). Всё дело в скрытых, почти невидимых привычках, которые работают на неё каждый день.

Женщина в юбке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Женщина в юбке

1. Они просто ходят… больше всех

Исследования показывают: стройные люди за день проходят в среднем на 5 километров больше, чем те, кто пытается похудеть. Это не тренировка и не прогулка "ради здоровья" — они просто больше передвигаются: сходили в магазин, забежали по делам, поднялись по лестнице вместо лифта. И всё это — ежедневный бонус к метаболизму.

2. Они не сидят спокойно

Они не могут усидеть на месте. То переставляют что-то в доме, то по комнате расхаживают с телефоном в руке. Вроде бы ничего особенного, но даже минимальные телодвижения дают приличный расход калорий. А ещё они не грызут ногти от скуки на диване — потому что им просто скучно не бывает.

3. Их микродвижения — маленькая армия в борьбе за стройность

Незаметная болтанка ногой под столом, активная жестикуляция, кивания, ерзанье на стуле — всё это называется NEAT (non-exercise activity thermogenesis) и помогает сжигать больше калорий, чем ты думаешь. Да, воспроизвести это "по заказу" сложно. Но чем активнее ты в быту, тем выше шанс, что твоя подруга-"ведьма" на самом деле просто очень подвижная.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок
Садоводство, цветоводство
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок Аудио 
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму
Недвижимость
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Моя новая любовь: певица Ханна шокировала фанатов дорогостоящим аксессуаром
Бюджетный обед по-советски: 5 простых, но сытных блюд в кафешке
Детский сад и дедушкина Волга: Баста поделился любимым воспоминанием из детства
Электросамокаты под прицелом: скрытые угрозы и спасительные меры
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение
Гарри Поттер в новом свете: Джон Литгоу дал поклонникам обещание
Секретный джентльмен: Снигирь и Цыганов поделились редкими кадрами с девятилетним сыном
Яйца на вес золота: путешественник удивился, узнав, сколько они стоят в Великобритании
Духи, которые не улетучатся, ногти, которые не треснут — всё решает один бьюти-ритуал
Уроки жизни от Ирины Безруковой: как найти смысл в потере близких?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.